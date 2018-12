Non c'è il classico boxing day inglese ma le vacanze di Natale si trascorrono anche in Italia con il pallone. Si giocherà sabato la 17a giornata di campionato, quasi tutta in contemporanea, poi il 26 e il 29 ancora in campo per chiudere il girone d'andata della Serie A dominata dalla Juventus. Un trittico da togliere il fiato non solo a chi scenderà in campo ma anche ai tifosi che potranno seguire tutto in tv tra abbonamenti satellitari e nuove piattaforme.

A che ora si gioca sabato

Si inizierà alle 12.30 quando a Roma ci sarà ospite il Cagliari per la Lazio di Simone Inzaghi in cerca di punti per la Champions, poi alle 15 tutto il resto del palinsesto della 17a: Empoli-Sampdoria, Genoa-Atalanta, Milan-Fiorentina, Napoli-Spal, Sassuolo-Torino, Udinese-Frosinone. Poi, alle 18 Chievo-Inter, Parma-Bologna e alle 20.30 il big-match Juventus-Roma.

Lazio-Cagliari, punti pesanti per Inzaghi

Nella prima fascia di orario, spazio alla Lazio che apre le sfide con una formazione in cui tornerà una squadra a trazione anteriore alla ricerca di punti importanti, senza Lucas Leiva che è ancora fermo ai box così come tra i sardi non ci sarà Pavoletti e davanti si dovrebbe rivedere il giovane Cerri.

Napoli avanti tutta con la Spal

Poi spazio alla seconda in classifica, il Napoli al san Paolo. Dovrebbero essere in formazione Albiol e Hysaj mentre Mario Rui è ancora ai box. A centrocampo riecco Callejon e Hamsik mentre in attacco Insigne si riprende il posto da titolare col solito ballottaggio Milik-Mertens. Per Semplici l'unico problema, di abbondanza, è in attacco: Floccari, Petagna e Antenucci si giocano due posti da titolare.

Milan, la Viola per ripartire

Anche a San Siro c'è attesa per la Fiorentina. Il Milan di Gattuso è in netta emergenza con le assenze per squalifica di Bakayoko e Keissè. Potrebbero tornare titolari Mauri e Bertolacci, in panchina invece Cutrone nel 4-3-3: con Higuain, due giocatori di fascia come Castillejo e Suso. Da Firenze buone notizie con un 4-3-3 in cui tornano Milenkovic, Veretout e Fernandes che hanno scontato le relative squalifiche del giudice sportivo.

Le altre gare delle 15

In Empoli-Sampdoria, i toscani devono fare a meno di Krunic squalificato mentre per Giampaolo restano i fari accesi sui vari ballottaggi offensivi (Ramirez/Defrel e Saponara/Ramirez). A Genova, il Grifone di Prandelli recupera gli squalificati e si presenta con la formazione tipo contro l'Atalanta in cui Gasperini deve fare a meno di Palomino, infortunatosi nel match di lunedì sera con la Lazio. De Zerbi non ha molte alternative al tridente Berardi-Babacar-Di Francesco nella sfida del Sassuolo al Torino dove Mazzarri recupera Iago Falqe quasi certo compagno di reparto di Belotti. A Udine ci sarà l'esordio di Baroni sulla panchina del Frosinone.

Inter, tanti assenti col Chievo

Alle 18, due match. Al Bentegodi il Chievo ospita l'Inter. L’ipotesi 3-4-1-2 è più che un’idea per il neo tecnico gialloblù Di Carlo, mentre Spalletti deve fare i conti gìcon gli assenti. Difficile vedere in campo Vrsaljko, Dalbert de Vrij e Nainggolan tutti in imperfette condizioni fisiche. A Parma invece, dovrebbe tornare al centro dell'attacco Gervihno per dare ai padroni di casa maggior peso offensivo. Di fronte il Bologna di Pippo Inzaghi sempre sotto esame dopo il pareggio interno contro il Milan.

Big-match, la Roma prova a frenare la Juve

La Juventus ospita nel posticipo di serata la Roma con Allegri che potrebbe anche mettere in campo dal primo minuto Emre Can e far rifiatare uno tra Pjanic e Matuidi. Per il resto tutti disponibili soprattutto la coppia gol Mandzukic-Cristiano Ronaldo primo spauracchio per la Roma. Per Di Francesco diversi giocatori chiave sono pronti a stringere i denti, tra questi Dzeko in avanti e De Rossi in mediana.