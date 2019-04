Spesso si è parlato di compensi agli agenti sportivi per poter riuscire ad ingaggiare i giocatori inseriti tra gli obiettivi di mercato. E adesso arrivano anche i numeri ufficiali da parte dei club di Serie A per la stagione scorsa: nel complesso sono 171 i milioni spesi dalla 20 società del massimo campionato italiano nella stagione 2017/2018, il 24% in più rispetto all'anno precedente.

Una enormità ma anche un obbligo perché senza agente nessun giocatore può entrare nel mondo del professionismo e si sa da sempre: per ogni cambio di maglia o per i rinnovi con lo stesso club, i procuratori inseriscono percentuali da pagare, a volte anche altissime da frenare (o far saltare) le trattative.

A pubblicare i dati ufficiali è stata la Figc che ha pubblicato i compensi, squadra per squadra, versati ai procuratori sportivi per l’anno 2018 in Serie A. Con un top team che spende più di tutti, l'Inter, mentre come fanalino di coda c'è una neo promossa, il Frosinone.

Fanalino di coda: Frosinone

Proprio i ciociari sono in fondo a questa speciale classifica con "soli" 1.264.087,87 euro investiti per pagare le spese agli agenti dei giocatori in rosa. 20a posizione solitaria, con al 19° posto un'altra nuova realtà assoluta per il massimo campionato, la Spal: 1.748.298,00 euro a bilancio. Il Chievo precede al 18° posto con 1.934.258,11 milioni.

Dal Parma alla Sampdoria

Sopra i due milioni di euro ecco il Parma (2.127.694,08), dietro all'Empoli (2.578.350,00). 15a piazza per il Cagliari (2.643.321,20), mentre a superare il muro dei 3 milioni di euro c'è il Bologna (3.750.514,66 euro). La Lazio è la prima delle grandi: 4.309.095,42 euro per gli agenti. Dodicesimo è il Sassuolo (4.382.846,00), dietro l'Udinese (4.764.393,21). L'Atalanta delle meraviglie supera quota 5 milioni (5.734.710,05), nulla in confronto con la Fiorentina (7.471.850,00). Ottavo posto per il Genoa (7.659.668,51), settimo il Torino (8.632.958,00) mentre al sesto c'è la Sampdoria (9.391.451,32 ).

Top Five: Inter leader incontrastata

La Top Five vede il Napoli di De Laurentiis dare fior di emolumenti agli agenti: 14.218.468,66 per il quinto posto. Il nuovo Milan di Elliott arriva a quota 16.713.744,47 (quarto posto), mentre la Roma, sul podio arriva a pagare fino 22.979.250,00 euro. Seconda piazza per la Juventus ( 24.310.799,18 euro) mentre la leadership è dell'Inter (24.936.346,86).