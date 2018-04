Al Santiago Bernabeu non ci sarà e perdere una colonna come Sergio Ramos nel cuore della difesa può essere una grana fastidiosa anche se parti dal vantaggio di 3-0 conquistato in casa dell'avversario. Mercoledì sera la Juventus sarà a Madrid per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: bianconeri ai piedi della montagna da scalare e merengues già lassù, pronte a scollinare verso la qualificazione. Un miracolo o una serata da apocalittica per i blancos e poi tanto coraggio e sfrontatezza: un sogno a occhi aperti, ecco cos'è immaginare di fare l'impresa in casa dei campioni d'Europa in carica sbattendoli fuori assieme alla foto della rovesciata di Cristiano Ronaldo.

Comunque vada, si può uscire a testa alta e con orgoglio anche al cospetto di una formazione che – fuori dalla corsa al titolo nella Liga e dalla Coppa del Re – può contare solo sulla Coppa per non considerare fallimentare la propria stagione e centrare la storia mettendo in bacheca il terzo Trofeo nelle ultime 4 edizioni.

Tutto fatto, o quasi… Manca l'avallo degli ultimi 90 minuti (a meno di rovesci inimmaginabili) prima di attendere il prossimo avversario che verrà estratto dall'urna di Nyon. Zidane e il Real – almeno per la gara di mercoledì – dovranno fare a meno del loro amuleto: quel Ramos spesso risultato decisivo anche negli incontri di Coppa in particolare contro l'Atletico, vittima sacrificale del difensore.