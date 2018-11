Sergio Ramos si è reso protagonista di una delle azioni più controverse della trionfante trasferta del Real Madrid in casa del Viktoria Plzen nel quarto turno di Champions League per aver procurato la rottura del naso a Milan Havel con una gomitata, a suo dire involontaria. Il difensore centrale spagnolo ha chiesto scusa pubblicamente al suo rivale dopo la partita ed è andato nello spogliatoio del Viktoria Plzen per preoccuparsi delle condizioni del suo avversario ma il centrocampista era stato ricoverato in ospedale per effettuare dei test medici. Il capitano dei merengues ha scritto un messaggio sul suo profilo ufficiale di Twitter in merito all'accaduto e ha chiesto scusa a Havel: "Una vittoria per migliorare e imparare. Il calcio ti insegna sempre cose nuove e oggi non sarebbe dovuta finire così. Milan, non avevo intenzione di farti del male. Riprenditi presto, amico".

Sergio Ramos non è stato nemmeno ammonito in occasione dell'intervento sull'avversario e questo ha suscitato molte critiche nei confronti dell'arbitro Deniz Aytekin, che ha deciso di non fischiare il fallo a favore della squadra ceca. Nonostante i replay dell'azione tendano ad incolpate il difensore di Camas per aver alzato troppo il gomito, il difensore del Real ha affermato di non aver effettuato l'intervento intenzionalmente ma, purtroppo, l'impatto è stato molto violento visto il naso di Milan Havel sanguinava molto.

Senza giudicare la volontarietà o meno dell'intervento da parte di Sergio Ramos su Havel, è chiaro che se ci fosse stato VAR già da questa edizione della Champions League il difensore della squadra campione d'Europa avrebbe potuto anche rischiare l'espulsione diretta in caso di On Field Review (OFR). Non è la prima volta che Ramos finisce nel mirino della critica per i suoi interventi al limite e, secondo alcuni, poco corretti.