Il 2018 è iniziato nel peggiore dei modi possibile per Sergi Samper. Il duttile e talentuoso centrocampista scuola Barcellona, in prestito al Las Palmas, dovrà fare i conti con un gravissimo infortunio alla caviglia che lo costringerà ad un lunghissimo stop. Stagione finita per il classe 1995 che nella sfida contro l'Eibar ha riportato la frattura del perone e la rottura dei legamenti della caviglia sinistra.

Las Palmas, gravissimo infortunio per Sergi Samper.

Il tutto è accaduto nel corso della prima sfida del 2018 tra il Las Palmas e l'Eibar. Mentre lottava per il pallone con un avversario, Samper è caduto male con una torsione innaturale della gamba. A farne le spese la caviglia del calciatore rimasta sotto tutto il peso del corpo in fase di caduta. Tutti in campo si sono immediatamente resi conto della gravità dell'infortunio con il calciatore che in lacrime ha richiamato l'attenzione dello staff medico. Uscita in barella per Samper e contraccolpo psicologico per i gialloblu che poco dopo hanno incassato prima il pareggio e poi il gol del definitivo sorpasso degli avversari.

Tempi di recupero lunghissimi per Samper.

Al calciatore è stato subito apposto un tutore a bloccare tutta la gamba e l'esito degli esami ha confermato i primi timori. "Frattura del perone e rottura del legamento della caviglia sinistra" per la stellina blaugrana che in stagione aveva collezionato pochissime presenze. Stagione dunque finita per lui e arrivederci alla prossima stagione, quando tutto lascia presagire un nuovo prestito per permettergli di giocare con più continuità.