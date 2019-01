Arrestato per poche ore e poi rilasciato senza alcuna accusa a carico dopo aver negato ogni responsabilità. Serge Aurier, 26enne difensore del Tottenham, occupa ancora una volta le pagine dei tabloid per vicende extra-calcistiche. Nel 2016 fu condannato a 2 mesi di prigione per aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale (la pena venne poi commutata in lavori socialmente utili) poi si rese protagonista di un altro episodio altrettanto biasimevole: nel corso di una diretta sui social network insultò Ibrahimovic e chiamò ‘finocchio' l'allenatore del Psg, Laurent Blanc. Questa volta i riflettori della cronaca e del gossip si sono accesi per una presunta lite avvenuta sabato scorso con la compagna, Hencha Voigt.

Sospetta aggressione, è stato questo il motivo che ha spinto gli agenti – avvertiti dai vicini allarmati dalle urla che provenivano dalla casa del calciatore – a recarsi nei pressi dell'abitazione per intervenire. Trattenuto fino a quando la vicenda non è stata chiarita, il giocatore è stato costretto a saltare l'ultima gara di campionato: si spiega così la sua assenza dalla lista dei convocati in occasione della sfida contro il Manchester United (poi persa per 1-0 con gol di Rashford)

Il Tottenham ha confermato la vicenda che ha visto coinvolto Aurier attraverso le parole di un suo portavoce. "Siamo a conoscenza di un incidente che ha riguardato Serge Aurier questo fine settimana. Il giocatore è stato rilasciato senza cauzione o accuse a suo carico". Nella stagione attuale, l'ex difensore del Psg ha giocato 12 partite complessive (di cui 6 in Premier League), realizzando anche 2 gol in FA Cup nella gara contro i Tranmere Rovers vinta dagli Spurs per 7-0. Quando ci sarà il ritorno in campo dell'ivoriano? Salvo provvedimenti da parte del club, sarà regolarmente a disposizione di Pochettino in occasione della prossima sfida con il Fulham.