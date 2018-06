Aliou Cissé ha ufficializzato l’elenco dei 23 calciatori convocati per il Mondiale di Russia 2018. Tra essi ci sono anche tre ‘italiani’: il portiere della Spal Alfred Gomis, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly e l’attaccante del Torino Niang. Giocherà la competizione più importante tra quelle calcistiche anche l’ex laziale Keita Baldé, obiettivo di mercato del Napoli.

L’elenco dei convocati del Senegal per Russia 2018

Portieri: Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (Spal), Khadim Ndiaye (Horoya).

Difensori: Lamine Gassama (Alanyaspor), Saliou Ciss (Valenciennes), Kalidou Koulibaly (Napoli), Kara Mbodii (Anderlecht), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Salif Sane (Hannover), Moussa Wague (Eupen).

Centrocampisti: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham), Alfred Ndiaye (Wolverhampton), Badou Ndiaye (Stoke City), Cheich Ndoye (Birmingham).

Attaccanti: Keita Baldé (Monaco), Mame Biram Diouf (Stoke City), Moussa Konate (Amiens), Sadio Mané (Liverpool), MBaye Niang (Torino), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Sow (Bursaspor), Ismaila Sarr (Rennes).

Una squadra molto solida quella di Aliou Cissé, che ha in Koulibaly e Mané i suoi punti di forza, ma ha giocatori esperti in ogni reparto. A centrocampo spicca Kouyate del West Ham, mentre in avanti ci sono anche Sakho e Sow, oltre Niang e Keita. Nel girone il Senegal se la vedrà contro la Polonia (Koulibaly sfiderà i compagni di squadra del Napoli Milik e Zielinski), la Colombia e il Giappone.

Il Senegal cercherà di superare il turno e spera di emulare il risultato della squadra che nel 2002 riuscì alla prima partecipazione a raggiungere i quarti di finale. I ‘Leoni della Teranga’ esordirono battendo la Francia campione del mondo e vinsero il girone davanti anche a Danimarca e Uruguay, agli ottavi eliminarono la Svezia di Ibra prima di arrendersi contro la Turchia.