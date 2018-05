Dopo la serata dell'Olimpico di Roma, che ha scelto il nome dell'altra semifinalista che volerà a Kiev con il Real Madrid, torna in scena anche l'Europa League con le semifinali di ritorno che sanciranno le due squadre che andranno invece a Lione per i novanta minuti decisivi del torneo. In gioco sono rimaste Arsenal, Atletico Madrid, Marsiglia e Salisburgo: quest'ultima arrivata al match con i francesi dopo aver fatto fuori la Lazio di Simone Inzaghi.

Quando e dove vedere le due semifinali

Le due gare verranno trasmesse in diretta e in esclusiva da Sky, a partire dalle 21.05 con un pre partita che comincerà 30 minuti prima. Il match del "Wanda Metropolitano" sarà in onda su canali Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e anche su Sky Sport Vetrina: il canale in onda gratuitamente sul digitale terrestre e riservato ai clienti Mediaset Premium. L'altra sfida, quella di Salisburgo, sarà invece trasmessa su Sky Sport 3 HD. Chi non è abbonato alle due piattaforme, potrà invece seguire su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): "Diretta Gol Europa League", che proporrà i consueti collegamenti con entrambi i campi.

I precedenti tra le squadre in corsa per la finale

Tra Atletico Madrid e Arsenal, oltre alla gara di andata (terminata 1 a 1) c'è un solo precedente e risale ad una partita dell'Emirates Cup giocata nel 2009 e vinta dagli inglesi per 2 a 1. Per quanto concerne l'altra semifinale, Salisburgo e Marsiglia (2-0 per i francesi all'andata) si sono invece già affrontate proprio nella fase a gironi di questa Europa League. Al "Velodrome" di Marsiglia la sfida terminò 0 a 0, mentre alla Red Bull Arena di Salisburgo furono gli austriaci a vincere grazie alla rete di Dabbur.

Le probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Thomas, Godin, Gimenez, Lucas; Saul, Gabi, Koke, Vitolo; Griezmann, Costa. All. Simeone.

Arsenal (4-3-2-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Ozil, Mkhitaryan; Lacazette. All. Wenger.