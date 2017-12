Simone Zaza e Chiara Biasi sono in vacanza a Dubai. L'attaccante del Valencia e la compagna sono volati dall'altra parte del mondo per festeggiare il Capodanno al caldo e nell'incantevole scenario degli Emirati Arabi: sabbia dorata, mare blu, cielo azzurro, una temperatura mite e un bel po' di agi (dal viaggio al soggiorno in albergo) a rendere tutto più rilassante. Un buen retiro per la coppia abituata a essere sotto i riflettori, al punto da condividere spesso sui social network anche momenti della vita privata abbastanza intimi. Ultimi giorni di vacanza prima del rientro in Spagna e degli impegni che attendono l'ex punta di Sassuolo e Juventus.

A post shared by ᴄʜɪᴀʀᴀ (@chiarabiasi) on Dec 29, 2017 at 11:25am PST

Un bacio a letto, la foto su Instagram. #dubai #natale2017 scrive Chiara Biasi a corredo dell'immagine che la ritrae mentre è a letto, abbracciata a Zaza mentre gli dà un tenerissimo bacio sulle labbra. Un momento di dolce intimità che scandisce in Rete altri particolari del biaggio dove non manca alcun tipo di comfort: dalla tv grande schermo ai sedili super comodi, fino al menù (come testimoniato dal video girato in aereo).

A post shared by ᴄʜɪᴀʀᴀ (@chiarabiasi) on Dec 30, 2017 at 6:42am PST

Dimenticare il campionato. Nell'ultima gara prima della pausa di campionato Simone Zaza è stato protagonista in negativo con la maglia del Valencia. L'attaccante italiano, che in questa Liga ha già segnato 10 gol in 15 match disputati, è partito titolare nella sfida contro il Villarreal ma non è riuscito a incidere. Meglio, lo ha fatto ma in negativo venendo espulso al 60′ dopo aver preso due ammonizioni nel giro di pochissimi minuti. Centoventi secondi, due giri di lancette, qualche parolina di troppo e l'arbitro lo spedisce a farsi la doccia anzitempo. Dei 7 cartellini gialli avuti in questa stagione, l'azzurro ne ha scontati ben 5 per proteste.

A post shared by ᴄʜɪᴀʀᴀ (@chiarabiasi) on Dec 27, 2017 at 11:17am PST

Distendere i nervi. La vacanza a Dubai gli servirà anche a distendere i nervi e a raccogliere le energie che serviranno al Valencia (sconfitto per 1-0 al Mestalla dal Villarreal, con rete decisiva dell'ex milanista Bacca) per risalire la china in campionato. il ko ha alimentato il gap (-11 dal Barcellona capolista) e ha a sua volta impedito il sorpasso sull'Atletico Madrid, sconfitto dall'Espanyol.