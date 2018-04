A 21 anni ha conquistato ben 7 titoli in 6 stagioni da professionista. Chi sarà mai questo fenomeno del calcio europeo? E' una ‘vecchia' conoscenza della Serie A e della Juventus in particolare. Si tratta di Kinglsey Coman, l'ex ala del Parsi Saint-Germain che a Torino grazie a un colpo di mano, un affare a costo zero strappato ai francesi che quello ‘sgarro' se la sono legata al dito. Un'operazione alla Pogba, peccato però che l'esterno transalpino non sia stato altrettanto fortunato ed efficace in bianconero come accadde al connazionale. Ceduto definitivamente al Bayern Monaco, il ‘ragazzo' è riuscito a fare filotto grazie all'ennesimo trionfo dei bavaresi che con la vittoria nell'ultima giornata di campionato ha di fatto calato il sipario con cinque giornate di anticipo.

Com'è possibile che Coman sia riuscito in un'impresa del genere? A sottolinearlo è Federico Casotti di goal.com che in un tweet riassume gli anni in cui il calciatore ha messo in bacheca le medaglie tra Francia, Italia e Germania. Già, l'Italia… considerato che quell'oretta buona disputata da titolare il 23 agosto del 2015 a Udine con la maglia della ‘vecchia signora' gli è stata sufficiente per figurare tra coloro che hanno vinto lo scudetto nonostante una settimana più tardi sarebbe stato ceduto proprio ai tedeschi.

Cosa dice il regolamento. In base alle norme della Lega di Serie A basta una sola presenza (anche in panchina) per vedere il proprio nome inserito in calce allo scudetto. Nello scorso campionato la stessa sorte toccò ad altri due ex bianconeri, Evra e Hernanes.

Quali sono i campionati vinti da Coman? Eccoli, a cominciare da quelli in Ligue 1 con il Psg nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014, altri 2 con la Juventus per due campionati di fila (2014/2015 e 2015/2016) e ben 3 tra le fila del Bayern Monaco (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018).