Ha fatto molto parlare l'ultimo infortunio di Neymar, lasciando spazio anche a facili illazioni sul brasiliano che – dopo aver trascinato il Psg alla oramai quasi matematica conquista della Ligue1 e sulla soglia dell'eliminazione in Champions – dovrà stare a riposo in pratica fino a fine stagione. Pensando al recupero al cento per cento in vista del Brasile e del Mondiale in Russia.

L'infortunio, i dubbi, l'operazione.

Con le statistiche e i dati che sottolineavano come da 4 stagioni puntualmente a ridosso della Primavera il campione verdeoro si ferma sempre, però, questa volta è arrivato un bollettino medico che non ammetteva dubbi sull'entità dell'infortunio subito e che ha richiesto un'operazione. Per alcuni ‘forzata', per altri assolutamente necessaria. Fatto sta che Neymar si è operato e adesso deve trascorrere un lungo periodo di riabilitazione lontano dai campi di calcio.

Il buen ritiro per i prossimi sei mesi.

Come raccontano le immagini di "Globonews", Neymar ha lasciato in stampelle la struttura in cui è stato operato, l'ospedale "Mater Dei" di Belo Horizonte, dove è stato sotto i ferri per due ore nella ricomposizione della frattura al metatarso del piede destro. Il campione brasiliano a bordo di un elicottero nero che lo ha portato all'aeroporto locale ha preso un jet privato con destinazione Mangratiba, località balneare a un centinaio di chilometri da Rio dove possiede una villa protetta da occhi indiscreti.

Il futuro di Neymar.

Psg: appuntamento alla prossima stagione.

La riabilitazione inizierà immediatamente, sotto la supervisione del fisioterapista del club parigino che non lascerà per un secondo il campione brasiliano pagato in estate 222 milioni di euro. Tra sei settimane verrà fatto il punto della situazione, ma Neymar difficilmente indosserà ancora la maglia parigina per questa stagione.

Obiettivo Russia 2018.

L'obiettivo principale dunque sembra rimanere un altro: la sfida iridata del prossimo giugno, quando il Brasile scenderà in campo per giocarsi il Mondiale. Se tutto andrà bene, il recupero sarà concluso e non ci saranno ulteriori problemi, per Neymar il Mondiale in Russia non sembra essere a rischio.