Laggiù, al caldo di Dubai, nell'incantevole scenario degli Emirati Arabi, il corazon batte a mille e la testa non vuole pensieri. Impossibile averne quando dinanzi a te hai il mare sconfinato di colore blu e una tavolozza di sfumature che si perdono nell'arancio e nel rosso fuoco del tramonto. Meta preferita degli sportivi, dei vip, dell'uomo che non deve chiedere mai e della femme fatale: il Capodanno dall'altra parte del mondo riserva sorprese e panorami mozzafiato, lusso e bellezza.

E a Dubai per festeggiare l'addio al 2017, salutando il 2018, c'erano anche una delle coppie più in vista, fotografate, amate tra campo e lenzuola, copertine e paparazzi, palco e realtà, la Milano da bere e la Germania: Melissa Satta e il marito calciatore (oggi all'Eintracht Francoforte) Kevin Prince Boateng.

La festa in stile Grande Gatsby con Palmas e Salvemini.

I due hanno partecipato a una festa organizzata in stile ‘Grande Gatsby', indossando abiti che richiamavano i costumi utilizzato per il film del 2013 interpretato da Leonardo Di Caprio e Tobey Maguire. Elegante trasparenza e look scintillante per la Satta, incantevole come sempre, e sorpresa in un foto galeotta pubblicata sul suo profilo a mettere la mano sul sedere del suo Kevin durante un ballo. Lo guarda fisso negli occhi e sembra dire: "Sei mio baby". Con loro c’erano anche Giorgia Palmas e l’ex GF Simona Salvemini.

Melissa Satta nel mirino come Sonia Bruganelli.

Tanto sfarzo, però, ha suscitato anche qualche critica. L'ex velina è diventata bersaglio di critiche per un altro scatto pubblicato su Instagram nel quale – in compagnia si amici e del marito – compare a bordo del jet privato in partenza per Dubai. Esattamente come accaduto solo pochi giorni fa a Sonia Bruganelli, è toccato anche a Melissa Satta divenire oggetto opinioni pesanti e anche insulti per quello che è stato definito un eccesso di ostentazione.

‘L'ostentazione della loro ricchezza è inversamente proporzionale alla loro pochezza. Nessuna invidia solo l'augurio di trovare nel 2018 un vero senso alla loro inutile vita', è stato uno dei commenti più intransigenti poi c'è stato che si è spinto oltre affermando ‘possono avere tutti i soldi del mondo ma cafoni restano'.