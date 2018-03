Quattro gol e un assist. Ai difensore del Watford gira ancora la testa. Ai tifosi della Roma viene il magone a vedere Salah fare faville a Liverpool. A quelli del City – prossimi avversari in Champions – corre un brivido lungo la schiena. Giocatevi questi numeri: 4, 43, 77, 85… sono i minuti delle marcature in progressione nelle fase cruciale del match. Klopp si frega le mani e gongola per il terzo posto: per 42 milioni di euro (nulla rispetto alle valutazioni attuali) ha portato ad Anfield Road un calciatore che oggi vale almeno il doppio della somma investita e l'ha ripagata a suon di reti: 28 quelle in campionato in 30 gare giocate, 36 quelle realizzate nel complesso (comprese le 7 messe a tabellino in Coppa), abbastanza da scalzare anche un'icona dei Reds, Fernando Torres.

Meglio di Torres e di Drogba. Alla sua prima stagione nel Merseyside lo spagnolo di fermò a quota 33, l'ex giallorosso ha già alzato l'asticella e non è ancora finita… Traballa anche il primato di Drogba: finora è stato lui il giocatore africano con più gol in una singola stagione di Premier (29 reti, campionato 2009/2010) ma a giudicare dal trend di Salah lo scettro passerà a breve in altre mani.

Record di marcature. Non basta, considerato che con Harry Kane costretto a star fuori per un bel po' a causa dell'infortunio alla caviglia, l'attaccante del Liverpool ha l'opportunità di fare il vuoto alle spalle fino a intaccare il record di gol segnati in una sola stagione nel massimo campionato d'Oltremanica da 38 partite. A detenerlo attualmente sono in 3: Alan Shearer (Blackburn Rovers 1995–/1996, 31 reti in 34 match), Cristiano Ronaldo (Manchester United 2007/2008, 31 reti in 34 match), Luis Suárez (Liverpool 2013/2014, 31 reti in 33 match).

Segna più di Messi. Momento speciale per l'egiziano: stupisce in Premier e duella con i bomber degli altri campionato per la conquista della Scarpa d’Oro. Al momento è lui in cima alla classifica dei marcatori con 56 punti, un bottino che lo piazza davanti rivali del calibro di Messi, Kane, Cavani e Immobile (tutti fermi a 48 punti).

Tottenham in semifinale di FA Cup. Anche senza Kane il Tottenham ha avuto vita facile contro lo Swansea nella prima gara dei quarti di FA Cup. Gli ‘Spurs’, sempre alla ricerca del primo titolo dell’era Pochettino, passano con Eriksen e raddoppio con Lamela, autore di un gol fantastico. Nella ripresa il danese fissa il punteggio sul 3-0. Le altre sfide dei quarti sono: Manchester United-Brighton, Wigan-Southampton e Leicester-Chelsea.