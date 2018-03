Il c.t. dell’Inghilterra Gareth Southgate ha ringiovanito la nazionale per le amichevoli con l’Olanda e l’Italia. Tra la tante novità c’è anche Lewis Cook, centrocampista del Bournemouth, classe 1997, una delle grandi rivelazioni della Premier League. Riuscire a entrare tra i ventitré convocati per il Mondiale non sarà facile, ma se già dovesse esordire in nazionale in questo mese di marzo Cook farà ricco il nonno.

La scommessa (quasi vincente) del nonno di Cook

In Inghilterra le scommesse sono un’istituzione, seconde solo alla Casa Reale. E in quel paese si può scommettere letteralmente su tutto. Il nonno di Lewis Cook, Trevor Burlingham, tre anni puntò sul nipotino e scommise che Cook sarebbe sceso in campo per la prima volta con la maglia della nazionale inglese prima del suo 26esimo compleanno. Il centrocampista ha bruciato le tappe e adesso ha la concreta possibilità di giocare almeno una delle due amichevoli in programma. Se Southgate gli darà fiducia, anche solo per qualche minuto, il nonno del centrocampista dei ‘Cherries’ incasserebbe 17mila sterline (circa 20mila euro) dopo averne scommesse 500. La vittoria sarebbe notevole e la gioia sarebbe doppia per nonno Trevor.

Chi è Lewis Cook del Bournemouth

Lewis Cook fino a pochi mesi fa non era molto conosciuto al di fuori della Premier, anche se questo centrocampista ha fatto tutta la trafila con le giovanili, dall’Under 16 all’Under 21. Quattro anni fa ha vinto l’Europeo Under 17, mentre lo scorso anno in Corea del Sud vinse con l’Inghilterra il Mondiale Under 20. Southgate lo aveva già convocato in nazionale nelle amichevoli di novembre, ma decise di non schierarlo. Adesso Lewis ha la possibilità di esordire, e la chance è grande anche per il nonno.

Quando la scommessa in famiglia è vincente

L’eventuale vittoria del nonno di Cook non rappresenterebbe una novità, perché è già successo che qualcuno di famiglia vincesse una scossa piazzata su un membro della propria famiglia. Il papà dell’ex portiere del Liverpool Chris Kirkland, Eddie, scommise sull’esordio in nazionale del figlio. Kirkland esordì nel 2006 e fece vincere al padre 10mila euro.