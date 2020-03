I vertici del calcio italiano s'interrogano sul destino del campionato di Serie A dopo la sospensione fino al 3 aprile per il decreto governativo sull'emergenza Coronavirus. Sul tavolo del Consiglio Federale straordinario andato in scena oggi, ci sono quattro ipotesi. Tra queste anche quella relativa all'assegnazione dello scudetto in base alla classifica parziale. In questo caso, quale sarebbe la graduatoria da prendere in considerazione? Di quale giornata? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Campionato sospeso, lo scudetto può essere assegnato in base alla classifica parziale

In caso di ripresa delle attività dopo l'attuale sospensione del massimo campionato italiano dunque cosa succederebbe? I vertici del calcio italiano stanno pensando a quattro possibili soluzioni per l'assegnazione dello scudetto: dal recupero delle partite dopo il 24 maggio, alla disputa di playoff, alla mancata assegnazione, e all'assegnazione facendo riferimento alla classifica parziale. In questo caso quale classifica dovrebbe essere presa in considerazione? Si dovrebbe fare riferimento alla graduatoria dell'ultima giornata disputata in maniera completa e con soluzione di continuità ovvero la 24esima. Infatti molte partite della 25a giornata sono state sospese per l'emergenza Coronavirus, anche se poi la 26a grazie ai recuperi è stata disputata completamente.

In caso di stop della Serie A chi vincerebbe lo scudetto, e in base a quale classifica

Quale squadra vincerebbe lo scudetto in caso di considerazione della classifica parziale. Se si facesse riferimento alla 24a giornata, il titolo finirebbe nella bacheca della Juventus, prima in graduatoria con un punto di vantaggio sulla Lazio e tre sull'Inter. La situazione non cambierebbe anche in caso di riferimento alla classifica della 26a giornata, ovvero l'ultima disponibile. Anche in questo caso la Juventus è prima davanti alla Lazio e l'Inter. I nerazzurri hanno una partita in meno, ma anche recuperandola non raggiungerebbero le prime due