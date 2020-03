Cosa succederà al campionato di Serie A dopo la sospensione ufficializzata dall'ultimo decreto governativo per l'emergenza Coronavirus? Tra le quattro opzioni prese in considerazione nel Consiglio federale straordinario, c'è anche quella di un ipotetico ricorso ai playoff per quanto riguarda l'assegnazione dello scudetto. Una modalità già utilizzata in altri sport, e anche nei campionati calcistici minori. Ma quali squadre prenderebbero parte agli spareggi? Sono diverse le ipotesi, che vanno da playoff con un massimo di 8 squadre, a quelli con 4 per la classica final four.

Campionato sospeso, cosa succede. Ipotesi playoff per la Serie A

Il campionato di Serie A è stato sospeso fino al 3 aprile dal Governo alla luce delle ulteriori restrizioni legate all'emergenza Coronavirus. In caso di ritorno alla normalità, sono quattro le opzioni per definire il futuro del massimo campionato. O recuperare tutte le partite oltre il 24 maggio (ipotesi concretizzabile in caso di rinvio di Euro 2020), o assegnare il titolo in base alla classifica, o non assegnare il titolo, oppure in ultima analisi, assegnare lo scudetto attraverso i playoff, ovvero gli spareggi tra le prime della classe, sulla base di quanto avviene per esempio nel campionato di Serie B. In questo caso per stabilire le squadre partecipanti si dovrebbe far fede alla classifica della 24a giornata, ovvero l'ultima definita completa (devono essere giocati ancora diversi recuperi della 25a)

Quali squadre ai playoff di Serie A dopo la sospensione del campionato per il Coronavirus