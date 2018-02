La storia del calcio è piena di infortuni curiosi. Tanti giocatori sono finiti k.o. per motivi particolari o del tutto banali. All’elenco si aggiunge senza dubbio il giovane portiere del Queen of the South Sam Henderson che rischia di saltare il prossimo match di campionato per colpa di una mucca, che lo ha colpito violentemente alla spalla. Al giocatore poteva anche andare molto peggio, ma intanto è costretto a fermarsi sul più bello, perché il prossimo weekend sarebbe stato tra i titolari.

Henderson travolto dalla mucca

Henderson è il secondo portiere del club, che ha perso il titolare Sam Martin per un infortunio alla coscia, e già pregustava la maglia da titolare per il prossimo match di Championship e invece una mucca gli ha procurato un infortunio alla spalla. Il vice allenatore Dougie Anderson ha raccontato cosa è successo: “Sam ha saltato gli allenamenti questa settimana e poteva finire peggio quando la mucca si è lanciata contro di lui una seconda volta, per fortuna è riuscito a evitare l’impatto”. Difficilmente Henderson, che circa un mese fa ha compiuto diciannove anni, riuscirà a recuperare. In porta finirà Jack Leighfield.

Gli infortuni più strani del calcio

Dunque una mucca ha travolto il giovane Sam Henderson, che si iscrive all’elenco dei giocatori con gli infortuni più curiosi. Santiago Canizares, già portiere di Valencia, Real Madrid e della nazionale spagnola, nel 2002 saltò i Mondiali perché gli cadde la boccetta del profumo dalle mani e si procurò una lesione all’alluce del piede. Mentre l’eccessivo uso della playstation provocò un serio problema a Nesta, che fu costretto a operarsi al polso. L’ex portiere inglese David James invece allungandosi sul proprio divano si stirò alla schiena. Liam Lawreence, che giocava con lo Stoke City, si ruppe una gamba dopo essere inciampato sul proprio cane.