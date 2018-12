Una brutta notizia ha coinvolto questo pomeriggio alcuni giovani calciatori della squadra Primavera della Juventus: a Torino in corso Potenza, all’incrocio con Corso Grosseto, si è registrato un brutto incidente tra un’auto che conteneva a bordo tre giocatori della Juventus Primavera e una pattuglia della Squadra Volante della polizia con i lampeggianti accesi.

L’impatto è stato molto violento e ha causato il ribaltamento dell’auto dei poliziotti che sono stati poi trasportati all’Ospedale Maria Vittoria, insieme ai tre calciatori bianconeri. Al momento sembra che nessuno sia in condizioni critiche. I tre ragazzi della Juve sono stati feriti in modo lieve e al momento si trovano in codice verde. I due agenti, invece, hanno subito le conseguenze peggiori: uno in codice verde e uno in codice giallo, anche se le condizioni di quest'ultimo non destano al momento particolari preoccupazioni.

L'incidente è avvenuto attorno alle 14 di oggi e sul posto sono intervenute subito diverse ambulanze e altre pattuglie della Polizia. Le cause del terribile impatto sono già al vaglio degli agenti della polizia locale di Torino: la Volante si è ribaltata a seguito del violento scontro con la Mercedes con a bordo i tre bianconeri. Da quanto si è appreso, la pattuglia stava correndo ad alta velocità e con i lampeggianti accesi per un intervento in zona.