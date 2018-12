Un gol da 9.000 euro. E' quanto è valsa la rete segnata all'85' da Frédéric Mendy, a cinque minuti dallo scadere, che ha permesso al Vitoria Setubal di vincere il proprio match nel campionato portoghese e ad uno scommettitore italiano di andare alla cassa e ritirare la scommessa vincente. Con una puntata da soli 2 euro, per un importo complessivo pari a 8.905, giocando un sistema con 9 match europei. Tutti di seconda e terza fascia, con squadre per molti assolutamente non pronosticabili.

La Fortuna ha guardato in Italia e ha sorriso ad uno scommettitore che ha visto trasformarsi semplici due euro in una cascata sonante di soldi grazie ad una rete segnata a 5 minuti dalla fine, mentre aveva indovinato i risultati e le scommesse su altri otto incontri. Un finale thrilling che ha avuto una conclusione più che lieta.

Una possibilità su 4.500

Mancava solo la vittoria in trasferta del Vitoria Setubal sul campo del Maritimo Funchal per il campionato portoghese, per compiere l'impresa di vincere addirittura 8.905 euro, a fronte di una puntata di 2. Le probabilità esatte di indovinare tutti e 9 i risultati erano di 4.450/1, ma uno dopo l'altro i match sono stati indovinati.

Thrilling finale, gol e VAR

La rete di Mendy, arrivata all'85', sul risultato di 0-0 è stata decisiva ma non senza un po' di sana suspance che ha messo alle strette lo scommettitore. Infatti, quando il giocatore del Setubal è andato a segno spaccando gli equilibri, su calcio d'angolo, è scattato il controllo al VAR. Minuti lunghissimi, di attesa e di ansia. L'arbitro ha aspettato le conferme dalle telecamere della moviola, poi il sospirato fischio che è valso 9 mila euro.

La schedina vincente

Maritimo Funchal-Vitoria Setubal 2

De Graafschap-Pec Zwolle 2

Olympique Nimes-Amiens 1

Hannover 96-Hertha Berlino 2

Stoccarda-Augsburg 1

Getafe-Espanyol 1

Real Valladolid-Leganes 2

Leicester-Watford 1

Huddersfield Town-Brighton 2