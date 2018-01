E' il sogno di chiunque almeno una volta nella vita abbia provato a scommettere su una partita. Giocare il minimo indispensabile vincendo una somma spropositata. In Irlanda, tutto si è trasformato in realtà quando uno scommettitore puntando solamente 5 euro ha incastrato tutti i risultati alla perfezione andando a riscuotere una cifra enorme: 380 mila euro.

Notizia che, ovviamente, ha fatto subito il giro tra gli addetti ai lavori e sui social network dove è stata pubblicata la ‘martingala'.

Da 5 a 380 mila euro.

Sette: le partite dei campionati anglosassoni inserite nella scommessa. Cinque: gli euro che ha investito nella giocata. Trecentottanta: le migliaia di euro che ha riscosso a fine giornata. Tre numeri che per gli amanti della cabala potrebbero significare qualcosa ma che sicuramente non saranno dimenticati dal giovane scommettitore irlandese autore di una delle vincite più importanti degli ultimi anni sul calcio.

Pathos fino al 90′

Una vincita particolare, ovviamente con risultati al limite del possibile, con quote alte valorizzate dai moltiplicatori nel momento in cui si inseriscono diversi incontri. Se poi il successo arriva all'ultimo istante, il tutto diventa ancora più incredibile. Perché molti dei risultati dei vari match si sono concretizzati negli ultimi 20 minuti di gara, aggiungendo quindi ulteriore pathos a una scommessa già emozionante di suo. Il gol segnato da Richard Smallwood del Blackburn, ad esempio, al minuto 83, è stato l’ultimo necessario al fortunato vincitore per portarsi a casa l'enorme vincita.

La giocata vincente.

Ecco le partite che il vincitore aveva scelto, ed ecco quali esiti aveva pronosticato.

Everton 1 – 1 West Brom: X + entrambe le squadre segnano

West Ham 1 – 1 Bournemouth: X+ entrambe le squadre segnano

Aston Villa 3 – 1 Barnsley: 1+ entrambe le squadre segnano

Fleetwood 1 – 2 Blackburn: 2+ entrambe le squadre segnano

Scunthorpe 1 – 3 Gillingham: 2+ entrambe le squadre segnano

Coventry 3 – 1 Swindon: 1+ entrambe le squadre segnano

Notts County 1 – 2 Exeter: 2+ entrambe le squadre segnano