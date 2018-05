Non è stata certo una partita memorabile per il calcio italiano, eppure la finale di Champions 2017-2017 Juventus-Real Madrid è comunque passata alla storia. Il motivo? Il flusso di scommesse sul match disputato a Cardiff e vinto dalla squadra di Zidane con un perentorio 4-1, letteralmente da record. L'ultimo atto della competizione continentale della scorsa stagione infatti è l'evento sportivo più giocato di sempre, con oltre 25 milioni di giocate.

Le partite con più scommesse della storia in Italia

Numeri eccezionali per la gara tra la Juventus e il Real Madrid, che vide le merengues dilagare nella ripresa dopo l'1-1 della prima frazione. 25 milioni di giocate sulla finalissima di Champions 2016/2017 disputata a Cardiff che dunque detiene il record di evento sportivo con il maggior numero di giocate della storia in Italia. E' quanto si legge nell'edizione 2018 del Report Calcio della FICG, presentato oggi a Milano, in cui è stilata una classifica delle partite sulle quali si è scommesso di più. Nel podio virtuale degli appuntamenti sportivi con più puntate ci sono altre due partite di calcio, ovvero la finale di Champions tra Juventus e Barcellona del 2015 (quasi 15,6 milioni di euro) e la finale tra Bayern Monaco e Inter del 2010 (quasi 14,4 milioni di euro).

Nella Top 50 delle scommesse anche la Nazionale

Il calcio a quanto pare analizzando le scommesse nel Belpaese domina. Basti pensare che nella Top 50 degli eventi sportivi con la maggior raccolta derivante dalle scommesse sportive compaiono unicamente partite di calcio, a conferma che gli scommettitori preferiscono tentare la fortuna soprattutto sul pallone, senza dubbio il primo sport nazionale. Oltre ai club numerose partite anche della Nazionale in classifica, ben 13: il match degli Europei 2016 tra Germania e Italia ha raccolto 14,1 milioni, piazzandosi al quinto posto, davanti a Italia – Romania degli Europei 2008 (13,5 milioni) e a Spagna – Italia degli Europei 2012 (oltre 12,6 milioni).