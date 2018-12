Quando André Horst Schürrle oggi ha affrontato il Chelsea con il Fulham (vittoria dei Blues per 2-0) un po' di magone gli è venuto. Mettere di nuovo piede e Stamford Bridge è stato come fare un viaggio a ritroso nel tempo di qualche anno, quando nell'estate del 2013 lasciò la Germania e volò in Inghilterra perché Mourinho lo aveva voluto con sé in squadra. E quando lo Special One chiama non hai da pensarci molto, ci vai e basta. Così fu, forte anche della grande soddisfazione che provò nel 2014 con la conquista della Coppa del Mondo in Brasile. C'era anche lui in quella serata maledetta del 7-1 alla Seleçao, mise la propria firma in calce al Mineirazo una delle più grandi umiliazioni calcistiche che una nazionale abbia mai potuto subire.

Il trionfo a Berlino fu bellissimo, l'esperienza a Londra un po' meno. Di lì a poco qualcosa sarebbe andato storto e quella magia che sembrava aver piazzato la sua carriera in rampa di lancio si trasformò in un incantesimo micidiale. A raccontare quei momenti è stato lo stesso Schurrle in un'intervista concessa al tabloid inglese The Sun. Cosa è successo? Perché, come si dice in gergo, ha perso il treno? Di chi o di cosa è stata la colpa? La replica del tedesco può sembrare esilarante ma non lo è. Un'infezione alimentare lo ha debilitato.

E' successo durante una trasferta in Polonia – ha ammesso il centrocampista del Borussia Dortmund oggi 28enne, in prestito al Fulham -. Tutta la squadra mangiò del pollo e nessuno avvertì strani sintomi. L'unico a sentirmi male fui io… Dimagrai troppo, persi anche fino a cinque chili. Cosa avevo? Gli esami rivelarono che avevo contratto la salmonella. Quel virus mi debilitò, stavo male e non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto.

in foto: La scheda di Schurrle (fonte Transfermarkt.it)

Il gesto da ricordare di Mourinho. Tra le fila dei Blues Schürrle ha giocato 68 gare e segnato 14 gol, poco rispetto a quanto lui stesso aveva immaginato. Di quel periodo poco memorabile per le condizioni fisiche però ricorda un gesto molto bello da parte di José Mourinho.