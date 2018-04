Mercoledì sera la Roma cercherà un’altra remuntada. Dopo aver compiuto un’impresa contro il Barcellona i giallorossi all’Olimpico cercheranno di vincere con tre gol di scarto anche contro il Liverpool, che all’andata si è imposto per 5-2. Di Francesco potrebbe riproporre dall’inizio Patrik Schick che nel match program ufficiale e alla tv della Roma ha detto che se dovesse realizzare il gol qualificazione si taglierebbe i capelli quasi a zero: “Se segnassi il gol qualificazione potrei tagliarmi i capelli cortissimi”.

In attese delle parole di Di Francesco, che in conferenza stampa si presenterà con Nainggolan, del Liverpool parla l’attaccante ceco, che rende merito al tridente offensivo da oltre ottanta gol stagionali dei Reds, ma al tempo stesso sostiene che la difesa di Klopp non è così forte: “Il Liverpool in attacco è fortissimo, ma dietro abbiamo visto che non sono così forti. Abbiamo la possibilità di fare tre gol, dobbiamo andare in campo senza paura, con cattiveria e coraggio”.

Dopo aver faticato tantissimo per tutta la stagione, Schick ha trovato, finalmente, il gol con la Spal e si è ripetuto sabato scorso contro il Chievo. L’intesa con Dzeko adesso c’è, l’ex della Sampdoria sostiene che il merito della sua riscossa è di Di Francesco:

Stiamo prendendo confidenza per giocare insieme io e Dzeko. Forse aveva ragione Di Francesco, avevo bisogno di fare qualche gol e ora sono più tranquillo. Ho passato mesi difficili, devo ringraziare i medici, che mi hanno spronato a non mollare e Di Francesco mi ha dato fiducia. Con lui parlo tanto.

Schick non è sicuro del posto in squadra nella semifinale di ritorno. Perché Di Francesco potrebbe decidere di ritornare anche in coppa al 4-3-3 e potrebbe in quel caso schierare larghi ai lati di Dzeko il turco Under e il ‘Faraone’ El Shaarawy, in grande spolvero contro il Chievo.