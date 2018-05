Zlatan Ibrahimovic sta già lasciando il segno negli Stati Uniti. Il fenomeno svedese si era presentato nella Major League Soccer con una doppietta nel derby con il Los Angeles FC e ha realizzato un’altra rete contro il Chicago Fire ma stasera, alla sua nona presenza nel torneo statunitense, ha fatto venir fuori il lato oscuro del suo carattere. Nella gara di oggi i Los Angels Galaxy erano impegnati contro il Montreal Impact e, dopo uno scontro fortuito di gioco (un pistone del difensore sul piede dello svedese), Ibra ha schiaffeggiato Michael Petrasso: dopo aver consultato le immagini l’arbitro Elfath ha estratto il cartellino rosso nei confronti del protagonista più atteso del match al Saputo Stadium grazie all'ausilio del VAR. La squadra di Sigi Schmid è riuscita a vincere ugualmente grazie alla rete di Kamara ad un quarto d'ora dalla fine. I Los Angeles Galaxy in questo momento occupano la nona posizione in classifica con 6 sconfitte conseguite in campionato, nonostante l’arrivo del fenomeno di Malmoe. Dopo le magie è arrivato il lato oscuro della forza.

Zlatan non andrà ai Mondiali 2018

Zlatan Ibrahimovic non è stato convocato dalla sua nazionale per il Mondiale 2018: il commissario tecnico Jan Anderson ha deciso di non convocarlo e così si può considerare chiusa la sua avventura con la Svezia. L’attaccante dei Los Angeles Galaxy non è stato incluso nella lista dei 23 convocati che voleranno in Russia: sono presenti nell’elenco i difensori del Bologna, Krafth ed Helander; il centrocampista del Genoa, Hiljemark; il centrocampista del Crotone, Rohdén, e le vecchie conoscenze del calcio italiano Ekdal e Granqvist, che rispettivamente ora giocano all’Amburgo e al Krasnodar.