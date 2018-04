Lo Schalke 04 è la grande rivelazione del campionato tedesco. La squadra di Gelsenkirchen sta disputando una stagione splendida. La qualificazione alla Champions League è a un passo. La squadra guidata da Tedesco è al secondo posto. Il massimo, perché si sa che competere con il Bayern Monaco è impossibile. Questo giovanissimo allenatore è stato esaltato da tutti, ma pare che lavori troppo per questo il club ha contattato la moglie del tecnico, e gli ha chiesto di convincerlo a lavorare di meno!

Tedesco lavora troppo

Lo Schalke è una delle grandi della Bundesliga, anche se non vince il titolo da sessant’anni. Nelle ultime stagioni il trend è stato negativo: Sesto posto nel 2015, quinto nel 2016 e decimo nel 2017. In estate il club ha puntato su questo giovane tecnico di origini italiane. Domenico Tedesco ha lavorato benissimo ed ha quasi matematicamente riportato in Champions la squadra di Gelsenkirchen. I tifosi hanno apprezzato il lavoro del tecnico e lo hanno anche invitato in curva. Ma Tedesco lavora troppo. Pare che passi intere giornate davanti alla tv, anche durante le vacanze e i giorni di riposo. Cerca i punti deboli degli avversari, e lo ha fatto anche molto bene, considerata la classifica.

E lo Schalke cerca l’aiuto della moglie di Tedesco

Il direttore sportivo Heidel però è preoccupato. Tedesco lavora troppo e per questo ha mandato una lettera alla moglie a cui ha chiesto di convincere il marito a distrarsi almeno quando non lavora, perché non si può vivere solo di calcio. Il presidente Tonnies è della stessa idea, e sullo sfondo c’è la Champions che dunque provocherà un surplus di lavoro. Per aiutare Tedesco la società starebbe cercando di ingaggiare uno specialista della match analysis, che potrebbe agevolare il tecnico.

Chi è Domenico Tedesco

La storia di Domenico Tedesco è davvero particolarissima. Nato in Calabria trentadue anni fa, da piccolissimo con la famiglia emigra in Germania, dove inizia giovanissimo ad allenare e nel frattempo si laurea in ingegneria, è talmente bravo che inizia a lavorare per la Mercedes. Ma la sua passione è il calcio, così quando completa il corso degli allenatori decide di dedicarsi solo al football. Una serie di stagioni nelle giovanili, poi il passaggio all’Erzgebirge Aue, che con lui ottiene una miracolosa salvezza. Lo Schalke a sorpresa la scorsa estate ha deciso di puntare su di lui e quest’anno ha ottenuto risultati eccezionali.