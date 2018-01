Una brutta storia ha catalizzato l'attenzione dei media sportivi e non in Sudamerica. Protagonisti due giocatori del Boca Juniors, ovvero Edwin Cardona e Wilmar Barrios, che devono fare i conti con una denuncia penale presentata da due ragazze. Queste ultime hanno accusato i calciatori colombiani degli xeneizes di minacce, molestie e percosse nel corso di un festino hot finito malissimo. Uno scandalo che ha travolto la società argentina che oltre a non convocare i due tesserati per le prossime sfide amichevoli, potrebbe decidere di adottare un provvedimento pesantissimo con tanto di doppio licenziamento.

Edwin Cardona e Wilmar Barrios, festino hot e aggressione a due ragazze.

Come evidenziato dalla stampa argentina, tutto sarebbe accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Cardona e Barrios hanno organizzato una serata hot in una casa di Puerto Madero, zona vip di Buenos Aires. Ospiti d'eccezioni due ballerine alle quali i calciatori, entrambi nazionali della Colombia, dopo una serata di eccessi alcolici, avrebbero chiesto con insistenza prima uno spettacolo a luci rosse e poi prestazioni sessuali. Le ragazze hanno rifiutato scatenando le ire dei giocatori che a quel punto oltre a minacciarle avrebbero reagito con violenza, con tanto di tentativi intimidatori con un coltello. Addirittura pare che le ballerine siano state rinchiuse nell'appartamento fino al mattino successivo.

in foto: Barrios e Cardona

I due giocatori del Boca incastrati dalle registazioni.

Cardona e Barrios sin dal primo momento hanno smentito tutto, dichiarando di non conoscere le ballerine. Un tentativo vanificato da alcune registrazioni che hanno fatto il giro dei tabloid argentini e colombiani: nelle stesse è palese il tentativo dei calciatori di coprire il tutto dietro pagamento di cospicue somme di denaro. Il legale delle ballerine Juan Cerolini ha fornito materiale audio inequivocabile in cui l'esterno e il centrocampista tentano di rimediare allo scandalo con scuse e appunto il ricorso al pagamento di grosse cifre.

Cardona e Barrios rischiano il licenziamento dal Boca Juniors.

Lo scandalo ha inevitabilmente travolto anche il Boca Juniors. La società argentina in un primo momento si era schierata dalla parte dei suoi due tesserati, ma non ha potuto fare a meno di un dietrofront dopo la pubblica divulgazione delle registrazioni che hanno messo dei guai Cardona e Barrios. Questi ultimi non sono stati convocati per i prossimi match del Boca come gli altri due calciatori Fabra e Rolfo anch'essi presenti nella serata galeotta, ma potrebbero incappare in un provvedimento più serio. Rischiano infatti il licenziamento, con la loro carriera che potrebbe anche concludersi dopo questa brutta vicenda.