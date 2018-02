Il richiamo del campo era troppo forte per Javier Saviola che rimette le scarpette e diventa nuovamente un giocatore, ma cambia parzialmente sport perché l’argentino giocherà con la squadra di Calcio a 5 del Encamp, una società di Andorra, lo stato in cui attualmente vive l’ex giocatore che può vantare una carriera quasi unica avendo giocato sia con il Real Madrid che con il Barcellona.

Saviola riparte dal Calcio a 5

‘El Conejo’ torna così a giocare a due anni dal suo ritiro. La notizia è stata rivelata dal quotidiano ‘Bondia’, che ha svelato tutti i passaggi. Saviola ha seguito il corso allenatori per il diploma Uefa B (per guidare le squadre giovanili). In Spagna l’argentino è stato convinto dall’amico ed ex calciatore Oscar Sonejee, già nazionale di Andorra, che gioca con l’Encamp. Saviola giocherà con alcune vecchie glorie del calcio andorrano come Manolo Jimenez e Genis Garcia. E c’è da scommetterci che l’argentino tornerà a deliziare anche giocando a Calcio a 5.

La lunga carriera di Saviola, anche con Real e Barcellona

Saviola quando era un ragazzo sembrava dovesse spaccare il mondo, la sua carriera è stata senza dubbio buona, ma un po’ al di sotto delle aspettative. A diciassette anni gioca già con il River Plate, segna 45 gol in tre stagioni. Il Barcellona lo prende e continua a fare gol, ma non vince nulla. Poi una stagione al Monaco, una con il Siviglia (vince la Coppa Uefa) prima di tornare al Barcellona. Quando lascia i catalani firma per il Real Madrid, con cui gioca poco ma vince una Liga. Vive tre stagioni proficue con il Benfica, prima di tornare in Spagna, dove veste la maglia del Malaga. Una stagione con l’Olympiacos prima di firmare con il Verona. La sua carriera si chiude dov’era cominciata e cioè il River Plate. Tredici trofei vinti, un Mondiale disputato con l’Argentina, la sua riserva era Messi, nel 2006. Adesso Saviola cercherà di vincere nel Calcio a 5.