Il Sassuolo con quattro risultati utili consecutivi si è avvicinato alla tanto agognata salvezza. A Iachini mancano una mezza dozzina di punti per la tranquillità, ma in attesa di tagliare il traguardo si pensa già al futuro. L’amministratore delegato del club Giovanni Carnevali intervistato a ‘GR Parlamento’ ha parlato delle voci di mercato relative ai pezzi da novanta della squadra: Politano e Berardi.

Politano, storico obiettivo di mercato del Napoli

Quattro gol nelle ultime tre partite, Matteo Politano ha gettato alle spalle la grande delusione per il mancato trasferimento al Napoli, che non si è concretizzato nel mercato invernale. Il Sassuolo chiese 28 milioni di euro. Secondo Carnevali quella cifra forse adesso non basta nemmeno più:

Se vediamo le cifre che girano, credo che Politano abbia un valore importante, definire il prezzo è prematuro, sicuramente è un giocatore tra i migliori del nostro campionato nel suo ruolo. Non bastano più 28 milioni? Quella non è mai stata una cifra reale. Servirà un’offerta importante, ma poi dovremo decidere con la proprietà e con il giocatore. Dipende dal club che viene, ci sono società straniere con possibilità economiche superiori a quelle italiane.

Berardi obiettivo del Milan

Non sta vivendo invece una grande stagione Domenico Berardi. L’esterno offensivo, accostato negli ultimi anni a tutte le big della Serie A, sembra essersi perso, ma il suo talento è immutato e il Milan da tempo lo sta seguendo e potrebbe acquistarlo nella prossima campagna acquisti. Berardi non vale più 50 milioni di euro, ma il Sassuolo certamente non intende svendere l’attaccante: