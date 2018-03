Il Sassuolo in classifica è precipitato ed è piombato in zona retrocessione. Dopo il 7-0 incassato dalla Juventus i nero-verdi sono calati incredibilmente, domenica scorsa hanno pareggiato in casa 1-1 con la Spal. Pesantissimo è stato l’errore dal dischetto di Politano. Dagli undici metri quest’anno il Sassuolo ha alternato quattro calciatori, gli errori sono stati tantissimi. Adesso il tecnico Iachini ufficializza la gerarchia. Il rigorista principe è Babacar.

L’errore di Politano con la Spal

La Spal era passata in vantaggio contro il Sassuolo, con un gol di Antenucci. La squadra nero-verde reagisce e trova il pari su rigore con Babacar. Nel finale del primo tempo l’arbitro assegna un altro rigore. Non si presenta Babacar, ma Politano che si fa respingere la conclusione da Meret. Iachini, nella conferenza stampa della vigilia del match con l’Udinese, ha spiegato cos’è successo la scorsa settimana e ha detto che il rigorista ufficiale è Babacar

Le gerarchie dei rigoristi sono chiare. Domenica scorsa ci sono stati due rigori ravvicinati. Babacar che è il primo rigorista ha calciato il primo, ma non se l’è sentita di battere il secondo. Potevano calciare al suo posto Acerbi e Politano, ma Acerbi era uscito dal campo per un aglio e doveva mettere dei punti. Per questo ha calciato Politano.

Quattro rigori sbagliati dal Sassuolo

Dunque Iachini ufficializzando le gerarchie dà una notizia importante anche a tutti gli amanti del fantacalcio. La serenità è fondamentale quando si va dal dischetto e forse anche per questo motivo il tecnico ha deciso di cancellare ogni tipo di chiacchiera e ha ufficializzato l’elenco dei rigoristi. In questa stagione il Sassuolo ha avuto un cattivo rapporto con i tiri dagli undici metri. Sette i rigori avuti, solo tre quelli trasformati. Matri ha sbagliato due volte, un errore per Berardi e Politano.