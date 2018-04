Ventiquattro presenze, due gol e due assist. E' questo il magro bottino di Domenico Berardi, attaccante rivelazione degli ultimi anni e giocatore sempre ricercato dai grandi club. La stagione al di sotto delle attese del 23enne calabrese, ha fatto però perdere la pazienza anche a Giovanni Carnevali: direttore generale del Sassuolo. Intervistato da "Radio Sportiva", il dirigente neroverde ha preso una posizione netta sulla situazione del giocatore di Iachini.

"Inutile nascondersi: Berardi non è più quello degli ultimi anni – ha spiegato Carnevali – Dipende tutto da lui: in una stagione possono succedere molte cose, si può cambiare modulo e allenatore, ma se Berardi vuole arrivare ad alti livelli deve abituarsi a queste situazioni. Deve cercare di trovare la sua dimensione e decidere cosa vuole fare: se ha intenzione di fare il salto di qualità, non può aspettare molto, i treni passano solo una volta".

I complimenti a Politano

Nonostante il buon pareggio strappato a San Siro contro il Milan, la società del patron Squinzi non è per nulla contenta del rendimento del suo attaccante. Anche al "Meazza", Berardi ha giocato male, non ha lasciato il segno ed è stato sostituito pochi minuti dopo l'inizio della ripresa. A poche giornate dalla fine, e con ancora una salvezza da conquistare, il Sassuolo è ora tutto sulle spalle di un altro giocatore con molte richieste sul mercato: Matteo Politano.

"E' un ragazzo eccezionale – ha concluso Carnevali – Matteo si è comportato da vero professionista ed è normale che abbia avuto un momento di appannamento dopo il mercato di gennaio, ma è stato davvero di pochi giorni". Nella scorsa finestra invernale, il "Messi romano" (come viene chiamato dai suoi compagni) era stato accostato al Napoli di Maurizio Sarri: una trattativa che si era arenata per il muro alzato dal Sassuolo, ma che potrebbe riprendere quota nella prossima estate.