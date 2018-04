Non c'è una trattativa vera e propria, né si può parlare di operazione all'orizzonte, né il Milan ha intenzione di privarsi di un calciatore importante come Suso ma nel caso lo spagnolo dovesse prendere una strada differente a fine stagione allora il club non vuole farsi trovare impreparato. Molto dipenderà anche dalle necessità di bilancio e dalla road map forzata che la Uefa traccerà per effetto del settlment agreement, il percorso che la società dovrà fare alle condizioni della commissione federale per arrivare a conti virtuosi e a una situazione finanziaria solida rispetto a quella attuale che – al momento – si regge essenzialmente sulla volontà da parte del Fondo Elliott di garantire la continuità aziendale della presidenza Yonghong Li.

Tesoretto in rosa. Assieme a Donnarumma, l'ex ala del Liverpool è il pezzo pregiato della squadra di Rino Gattuso: vale 38/40 milioni di euro, quanto la clausola rescissoria messa a mo' di lucchetto in sede di rinnovo contrattuale. Dovesse essere necessario far cassa, complice la volontà del calciatore, allora ci sarebbero capitali a sufficienza per trovare subito una valida alternativa.

in foto: La scheda di Domenico Berardi (fonte Transfermarkt)

L'alternativa. Qual è la pedina più adatta che, per caratteristiche, si avvicina di più a Suso? E' Domenico Berardi, ala del Sassuolo che in questi anni è stata sempre a un passo dall'esplodere salvo pagare dazio agli infortuni e alla malasorte. Nell'estate scorsa fu il Napoli a tentare l'esterno calabrese ma dall'Emilia risposero picche. E adesso sullo sfondo c'è anche la Roma allenata da Di Francesco, ex proprio dei neroverdi.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato dell’ala destra del Sassuolo, Berardi

Quanto costa. A 23 anni Berardi ha una valutazione di circa 25 milioni di euro e si affaccia a San Siro in occasione del posticipo di campionato. Al di là dell'aspetto economico di un affare che potrebbe decollare nelle prossime settimane, c'è un fattore che potrebbe aiutare il Milan nella transazione: il gradimento del tecnico rispetto al calciatore; la possibilità di mettere sul tavolo contropartite interessanti per il Sassuolo quali Antonelli, Locatelli e Bertolacci (che rientrerà dal prestito al Genoa).