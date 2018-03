Ha ricevuto l'incoraggiamento e le attestazioni di stima e affetto di tutto il pubblico del San Paolo, e con il suo Napoli ha riaccorciato le distanze dalla Juventus capolista. Serata da incorniciare per Maurizio Sarri che ha visto i suoi azzurri battere il Genoa di misura grazie ad una rete di Albiol. Un risultato che permette agli azzurri di tenere vivo il sogno scudetto, portandosi a meno due dai bianconeri.

Sarri gonfia il petto per i risultati del Napoli

Ai microfoni di Premium Sport nel post-partita il tecnico ha gonfiato il tecnico per i risultati della sua squadra, che ha fatto meglio di quanto si pensava ad inizio stagione: "Siamo nettamente sopra di quello dove pensavamo di essere. Era una partita importante, venivamo da due partite non vinte, ma la nostra prestazione a San Siro è stata molto sottovalutata. Il Genoa è una delle tre-quattro squadre d'Europa che ha preso meno gol in trasferta, era palese che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo trovato una squadra chiusa, e quando è chiusa e bassa si difende benissimo. La palla ferma era veramente una delle poche soluzioni".

Il duello scudetto con la Juventus

A questo punto dunque con il distacco dalla Juve di soli due punti, è più che lecito continuare a lottare per lo scudetto. Sarri ci crede, anche perché il suo Napoli è stato finora capace di tenere testa alla corazzata bianconera: "Il distacco di due punti dalla Juve? Stiamo facendo bene, negli anni scorsi la Juve a quest'ora aveva praticamente già vinto. Dobbiamo continuare, le gare nel finale di stagione saranno spesso come quelle di stasera, sarà difficilissimo".

Napoli pronto a lottare fino al palazzo

Il Napoli riuscirà ad essere padrone del suo destino? Sarri risponde facendo riferimento al "palazzo": "E' difficile dirlo se saremo noi i padroni del nostro destino, se fosse per me andremmo fino al palazzo a prendere il potere, ma sapete tutti benissimo che non è cosi semplice. Vediamo di andare più avanti possibile e di fare il meglio possibile". Questa volta giocare dopo la Juventus si è rivelato un vantaggio per la squadra partenopea. Una situazione in controtendenza per il tecnico: "Giocavamo dopo la Juve per 9 volte di seguito. Questa volta ci è andata bene ma nelle altre occasioni no".

Le condizioni di Hamsik, infortunatosi in Napoli-Genoa

In conclusione una battuta su Hamsik, uscito per infortunio nel primo tempo: "Problema muscolare ad un flessore. Per lui la sosta capita nel momento giusto. Quando si parla di sosta è assolutamente relativa, con dieci-dodici giocatori in giro per il mondo. Per noi si, ma per i giocatori diventa ancora più stancante, a volte cambiano continente, sono spostamenti faticosi.