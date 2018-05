Maurizio Sarri è un vecchio amore del Milan che Arrigo Sacchi aveva consigliato ai rossoneri prima della scelta di Sinisa Mihajlovic. Nonostante il fresco rinnovo di Gennaro Gattuso, l'allenatore del Napoli è stato accostato nuovamente alla società di via Aldo Rossi ma non sembra un'operazione proprio facile. In molti hanno avvicinato il tecnico del Napoli e Cristiano Giuntoli verso il club rossonero se la situazione attuale dovesse naufragare con il mancato accesso all'Europa League tramite il sesto posto. Se dal punto di vista logico e tecnico può sembrare una cosa normale, tutto diventa più difficile dal lato economico.

La clausola rescissoria con cui Sarri è legato alla società partenopea non permetterebbe al Milan di agire visto che i bilanci sono sottoposti all'attenzione della Uefa e passare da Gattuso, con un contratto appena rinnovato fino al 2021 a due milioni di euro l'anno; ad un progetto tecnico differente e che potrebbe costare almeno il doppio a cui andrebbero aggiunti gli otto milioni per liberarlo e la relativa campagna acquisti per adeguare la rosa alle richieste del nuovo allenatore appare inverosimile.

Secondo quello che circola in queste ultime ore Maurizio Sarri non sarà il nuovo allenatore del Milan perché il club meneghino un allenatore lo ha già e non pagherebbe mai 8 milioni di euro per liberare il tecnico dalla clausola.

Mirabelli in discussione: arriva Giuntoli?

Il futuro di Massimiliano Mirabelli sembra davvero in discussione e per quanto riguarda la prossima stagione non ci sono segnali chiari. Tutto è legato ai risultati, come regola di base, e se non dovesse arrivare nemmeno la qualificazione in Europa League potrebbe arrivare Cristiano Giuntoli. Questo non sposta di un millimetro la questione allenatore anche se Rino Gattuso è stato una scelta di Mirabelli. Il tecnico rossonero non dovrebbe avere problemi anche se il ds dovesse andare via.