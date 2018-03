Maurizio Sarri rinnova? La domnada è legittima, la risposta non è scontata. E così De Laurentiis sta vagliando eventuali contromosse per non restare appiedato a fine stagione. Il tecnico è infatti osservato da vicino da diversi club che potrebbero interessarsene: ha mostrato ottimo feeling col bel gioco, la vetrina della Champions League lo ha fatto conoscere al grande pubblico, costa relativamente poco e potrebbe essere il ‘crack' in panchina. Anche perché al momento con il Napoli non c'è alcun accordo per prolungare il contratto.

Per De Laurentiis potrebbe essere semplicemente il piano B, la priorità infatti sarebbe provare a dare continuità al progetto al di là degli obiettivi raggiunti a fine stagione e permettere a Sarri – e al Napoli – di costruire qualcosa che vada più in là di una manciata di stagioni. Ma le trame di mercato sono infinite e spesso sconosciute ai più e quindi è corretto anche tutelarsi.

La trattativa in corso

La richiesta di Sarri: 4 milioni

La trattativa è in corso, anche se va a rilento perché tutta la concentrazione è rivolta al finale di stagione che deve vedere forzatamente il Napoli protagonista fino all'ultimo match. Ma si sta lavorando per limare le divergenze e cercare una intesa che accontenti tutti. Il punto più caldo, ovviamente, è economico: 2,5 milioni proposti da De Laurentiis, 4 quelli richiesti da Sarri.

In due settimane la decisione

C'è un gap importante, con una distanza da colmare il prima possibile soprattutto attraverso la volontà condivisa di proseguire assieme. L'idea è di trovare un'intesa nell'arco di un paio di settimane, tempo utile in cui tutto dovrebbe definirsi per il meglio. Non ci sono apparenti motivi per un imminente divorzio ma l'eventuale offerta dall'estero potrebbe scompaginare tutto.

L'idea Simone Inzaghi

A questo punto servirebbe la carta da estrarre dalla manica. E' per questo che sono iniziati alcuni sondaggi come per il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. L'attuale allenatore al soldo di Lotito, così come Giampaolo e Luis Henrique, ha qualità che tanto piacciono al numero uno partenopeo De Laurentiis e per il quale potrebbe affondare il colpo per un possibile dopo Sarri.