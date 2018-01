Quella contro l'Atalanta è stata una sconfitta difficile da digerire per Maurizio Sarri. Il tecnico dopo la debacle interna costata l'eliminazione dalla Coppa Italia si è letteralmente infuriato negli spogliatoi del San Paolo, per l'atteggiamento dei suoi ragazzi, considerato "molle". Le seconde linee schierate dall'allenatore toscano non si sono rivelate all'altezza della situazione, motivo per cui, l'allenatore si augura che dal mercato arrivino rinforzi di qualità per non rischiare di perdere quanto di buono fatto finora in Serie A.

Sarri infuriato dopo Napoli-Atalanta, lo sfogo nello spogliatoio.

Secondo quanto riportato dal Mattino, l'allenatore del Napoli avrebbe dunque fatto sentire la propria voce negli spogliatoi dopo la sconfitta casalinga contro la Dea. Nel mirino l'atteggiamento della squadra, e soprattutto delle seconde linee inserite dal tecnico che non sono riuscite a fare la differenza. Queste le parole di un furioso Sarri: "Così non va bene, non andiamo da nessuna parte. Che razza di secondo tempo abbiamo giocato?".

L'allenatore del Napoli scontento dell'atteggiamento delle seconde linee.

Dunque il tecnico azzurro si è dimostrato insoddisfatto per il contributo garantito dalle seconde linee. Nonostante la difesa d'ufficio del turnover in conferenza stampa, il riferimento ad un Napoli che gioca meglio in campionato, è la conferma dell'idea del tecnico di non poter prescindere dai titolarissimi, o quantomeno da un uso non eccessivo del turnover.

Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli.

Pur non parlando apertamente del mercato, Sarri si aspetta dunque rinforzi soprattutto nel reparto offensivo. Con la situazione Inglese in stand-by, per un Chievo che non vuole lasciar partire il giocatore nell'immediato, si cercano alternative agli esterni offensivi. L'allenatore spera nei prossimi mesi di poter contare su rinforzi di qualità come potrebbero essere Politano, Verdi o Ciciretti, tutti obiettivi del mercato azzurri. Sono loro i calciatori giusti per permettere a Callejon e Insigne di rifiatare, dopo le tante partite giocate in stagione.