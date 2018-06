Per Maurizio Sarri è concreta la possibilità di restare un anno fermo, stipendiato dal Napoli di De Laurentiis. Che lo ha ‘silurato' per fare spazio a Carlo Ancelotti. Sembrano sfumate tutte le alternative valide per il tecnico toscano che in azzurro ha vissuto tre stagioni anche se ultimamente era arrivato ai ferri corti con la dirigenza.

Adesso per Sarri si prospetta anche la possibilità di un anno ‘sabbatico' in attesa dell'occasione e dell'offerta giusta: sfumato il Chelsea, anche il Real Madrid è sempre più lontano e in Italia non si presentano alternative concrete. Il bastone tra le ruote di De Laurentiis con la clausola, poi, ha complicato tutto.

Il rifiuto dello Zenit. A fare sul serio c'era anche lo Zenit, orfano di Roberto Mancini finito in Nazionale, ma alla fine anche la pista russa è definitivamente tramontata. I russi offrivano otto milioni di euro a stagione e soprattutto il pagamento della clausola a De Laurentiis. Un'offerta concreta, reale: gliel'avevano ribadito di persona in un incontro nella villa di Varcaturo ma alla fine è stato Sarri a far saltare il tutto.

Chelsea, Real, Fenerbahce. Il tecnico ha preferito declinare l'offerta, forse anche perché sperava in panchine più prestigiose visto che circolavano voci importanti, da Londra a Madrid con Chelsea e Real che erano orfane rispettivamente di Conte e Zidane. Lo Zenit, bontà sua, non reggeva alcun confronto. Così come il Fenerbahce che aveva provato un timido approccio.

L'ultima spiaggia, il Tottenham. Adesso, però, con lo scenario cambiato, alla fine Sarri è senza squadra. A questo punto, l'unica alternativa possibile resta la Premier e Londra ma questa volta sulla sponda degli Spurs. A Maurizio Sarri rimane solo la panchina del Tottenham se Mauricio Pochettino finisse ai blancos. Un'ipotesi comunque difficile perché lo stesso tecnico avrebbe già confidato agli amici più vicini di "essere convinto a rimanere fermo un anno".