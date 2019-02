Sembrava filasse tutto per il verso giusto, dodici partite quasi perfette, nessuna sconfitta e il ‘Sarri-ball’ che pareva diventato già il marchio del Chelsea, che dopo aver perso la prima partita si è riscattato battendo il City di Guardiola, e invece qualcosa si è rotto. Il bilancio delle ultime dodici dei Blues è negativo, con cinque ko. Il 4-0 rimediato in casa del Bournemouth sta facendo discutere molto, e mentre c’è chi pensa che i calciatori remino contro Sarri e mentre molti ex giocatori, oggi opinionisti, stanno massacrando il tecnico italiano, si è scoperto che dopo il ko rimediato nel turno infrasettimanale Sarri ha deciso di non ritornare a Londra con la squadra.

Sarri abbandona la squadra e torna da solo a Londra

Una sconfitta pesantissima, il 4-0 incassato dalle ‘Cherries’, ha fatto scivolare al quinto posto i ‘Blues’, che hanno gli stessi punti e la stessa differenza reti dell’Arsenal ma sono dietro per i confronti diretti. Il ‘Daily Mail’ ha rivelato che al termine del match l’ex Napoli per 50 minuti ha parlato con i calciatori, e lo ha fatto con toni fortissimi, poi dopo le interviste Sarri non ha seguito la squadra che è tornata in pullman a Londra, mentre Sarri è tornato nella capitale inglese in auto. Un sintomo di disagio? O questo è un modo per definire la spaccatura tra tecnico e squadra?

Chelsea a caccia del riscatto

Sabato pomeriggio i londinesi ospitano l’Huddersfield ultimo in classifica e con soli 11 punti, il match ideale per ritrovare i tre punti. Sarri nella conferenza della vigilia ha parlato soprattutto del suo lavoro, ma anche di Gonzalo Higuain, che ha giocato due partite in pochi giorni e sabato cercherà di segnare il primo gol in Premier: