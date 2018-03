Solitamente sul web nascono storie d'amore e passioni che nella vita reale avrebbero difficoltà a svilupparsi in relazioni serie. Merito del ‘virtuale', di uno schermo che cela la forma e lascia spazio alla sostanza (o alla mancanza di essa). Fatto sta che ogni giorno oramai, sui social, i temi sempre più ricercati e seguiti sono relativi ai rapporti amorosi soprattutto se si riferiscono a personaggi più o meno importanti, dello spettacolo o dello sport. E il ‘Chicharito' Fernandez è senza dubbio uno dei giocatori più famosi, seguiti e amati anche su internet.

Eppure, proprio l'attaccante messicano si è distinto attirando l'interesse degli internauti per essere andato controcorrente al classico stereotipo del calciatore e la nella fanciulla. Come? Semplicemente rispondendo per le rime ad una ragazza che sui social aveva provato l'aprroccio 2.0 in modo diretto ed esplicito.

L'approccio via social

Il tutto, ovviamente, è nato (e morto) su internet, su twitter, uno dei social network preferiti dai calciatori insieme a Facebook e Instagram, su cui tale Revolver Textual ha provato a far abboccare al proprio amo l'attaccante ex Real e West Ham indicandolo come proprio marito perfetto.

La risposta del ‘Chicharito'

Il commento virale

"Sento che il Chicharito dovrebbe essere mio marito”. Il giocatore, che ha una relazione stabile e felice con l’attrice Andrea Duro, le ha risposto nell'immediato, mettendola in imbarazzo sulla rete: “Io non me lo sento… ahahaha, saluti!”. Un uno-due che è rimbalzato immediatamente in rete divenendo virale, con la ragazza che ha incassato il colpo e ha subito desistito nel proprio intento.

Migliaia di commenti, ironie, battute e complimenti al ‘Chicharito' che ha risposto in modo inusuale e divertente, diversamente da quanto spesso accade con i giocatori che ‘abboccano' agli ammiccamenti delle fan soprattutto a livello virtuale. La bella Revolver dovrà cercare in altri lidi il proprio amore.