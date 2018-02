Davide Calabria gioca e incanta con il Milan, sua sorella Sara conquista la scena con la sua bellezza sui social. Sono molto legati i fratelli Calabria protagonisti di un momento magico. La classe 1999 è stata la prima ad esultare dopo lo splendido gol realizzato dall'esterno in quel di Roma. Una conferma del valore di un ragazzo che con Gattuso ha trovato spazio e continuità di prestazioni, e sembra ormai pronto per il grande salto.

Davide Calabria, gran gol a Roma e cena pagata ai compagni.

Dopo le ottime prestazioni è arrivato anche il gol a conferma del rendimento super di Davide Calabria. Un tocco delizioso per superare in uscita il forte portiere della Roma Alisson. Festa grande per il classe 1996 che prima in campo è stato abbracciato da tutti i compagni e poi ha pagato pegno nel post partita, pagando la cena a tutti. Una conferma di un gruppo tornato coeso con Gattuso.

Sara e l'esultanza per la prima gioia di Davide in Serie A.

La prima ad esultare per il gol di Davide però è stata senza dubbio sua sorella Sara. La classe 1999 si è scatenata, mentre mamma Caterina non reggeva il peso dell'emozione lasciandosi andare alle lacrime come riportato da Gazzamercato. Festa grande dunque in casa Calabria, per un ragazzo che sta confermando le aspettative riposte nei suoi confronti e che potrebbe tagliare presto altri traguardi dopo il primo gol in A con il Milan

Sara Calabria , la giovane modella che ha conquistato Instagram.

Nel frattempo Sara Calabria continua a diventare popolare sui social, soprattutto grazie alla sua bellezza. La giovane modella è molto seguita, soprattutto su Instagram come confermano le migliaia di followers. Occhi chiari, lineamenti delicati, Sara con la sua semplicità e raffinatezza ha conquistato l'anno scorso anche la fascia di Miss Alpitour Lombardia nel concorso di Miss Italia. Una carriera la sua, come quella del fratello Davide, in ascesa