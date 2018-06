Dopo il ritorno dall'esperienza europea il rapporto tra Gabigol e i tifosi del Santos sembrava molto più promettente e rassicurante ma con 2 reti in 7 gare del Brasileirao e la squadra finita in piena zona retrocessione dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Paranaense, ora l'attaccante brasiliano, ancora di proprietà dell'Inter, è finito sotto la lente dei tifosi che hanno duramente contestato tutti i calciatori del Peixe e hanno preso di mira soprattutto il 21enne bomber: "Vattene, il Santos non ha bisogno di te".

Gabriel Barbosa non ha avuto fortuna nelle sue avventure europee, all'Inter e al Benfica, ma da quanto è rientrato in patria a gennaio al 20enne attaccante sembrava che qualcosa, forse a livello mentale, fosse cambiata: dopo l'inizio promettente, con goal e assist nel campionato paulista, ecco che sono cominciati i primi problemi.

La squadra di Jair Ventura ha iniziato ad avere problemi nel Brasilerao dove la situazione non è buona: il Santos si trova in piena zona retrocessione con soli 6 punti e ora l'ex attaccante dell'Inter è finito nel mirino dei tifosi per la terza sconfitta di fila contro l'Atletico Paranaense. Non è una felice notizie per la squadra nerazzurra che è ancora proprietaria del cartellino ma sperava in una ripresa del ragazzo in prestito al Santos fino al 31 dicembre. L'investimento da 30 milioni di euro che è stato effettuato due estati si sta rivelando un brutto affare per il club meneghino. Le casse nerazzurre, che sono sempre alla ricerca di "rientri" per ovviare al FPF e cercare di costruire una rosa organizzata, non gradiranno particolarmente.

Mercato Santos, il Torino vuole prendere Verissimo

Lucas Verissimo, difensore del Santos, è il primo obiettivo per la retroguardia del Torino. I dialoghi tra il club stanno vedendo il ds granata Gianluca Petrachi molto concreto perché vorrebbe completare la rosa con il promettente centrale paulista, classe 1995. La richiesta sarebbe di 8 milioni dietro ma la dirigenza granata non è disposta ad andare oltre ai 6,5.