Sono bastate 4 vittorie in altrettante partite a Santiago Solari per conquistare la fiducia totale della dirigenza del Real Madrid. L'argentino subentrato in panchina all'esonerato Lopetegui sarà l'allenatore della squadra campione d'Europa non solo fino a fine stagione ma fino al 2021. Una decisione ufficializzata dalle merengues attraverso il proprio sito, con Florentino Perez che è rimasto stregato dall'operato di Solari che ha fatto registrare il migliore avvio da tecnico del Real in 116 anni storia del club.

Santiago Solari sarà l'allenatore del Real Madrid fino al 2021

Santiago Solari era stato nominato allenatore del Real Madrid fino a fine stagione, al posto dell'esonerato Lopetegui. Florentino Perez aveva preferito la soluzione "interna" rispetto a quella legata ad Antonio Conte non gradita dallo spogliatoio. Dopo 4 vittorie in altrettante partite, ecco la rinnovata fiducia della dirigenza delle merengues con il contratto prolungato fino al 2021. Questo il comunicato del club: "Il Consiglio di amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi il 13 novembre 2018, ha accettato la nomina di Santiago Solari come allenatore della prima squadra fino al 30 giugno 2021".

Perché il Real Madrid ha deciso di prolungare il contratto di Solari

Perché il Real Madrid ha deciso di prolungare fino al 2021 il contratto di Santiago Solari? Una decisione figlia dei risultati ottenuti dal neoallenatore delle merengues: in 4 partite, l'ex centrocampista offensivo dell'Inter ha ottenuto altrettante vittorie: 4-0 al Melilla in coppa del Re, 2-0 al Valladolid, 4-2 al Celta nella Liga e 5-0 in casa del Viktoria Plzen in Champions. Un rendimento super con 15 gol fatti e solo due subiti, a cancellare il difficile avvio di stagione targato Lopetegui. Un avvio che ha permesso a Solari di entrare nella storia del club per quello che è stato il migliore avvio nei 116 anni di storia del Real Madrid.