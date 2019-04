Leroy Sané è uno dei giocatori che più è cresciuto con Pep Guardiola, ma in questo 2019 sembra aver perso tante posizioni nel Manchester City. Il ventitreenne tedesco solo tre volte ha giocato per 90 minuti in questi ultimi quattro mesi, una miseria considerato che il City sta giocando davvero ogni tre giorni. E anche per questo Sané pensa all’addio. L’esterno scuola Schalke potrebbe tornare in patria, si parla già di un’offerta da 100 milioni di euro del Bayern Monaco.

Leroy Sané sembra ai margini del Manchester City

Il Manchester City sognava il Grande Slam, la Champions è svanita (il Tottenham ha eliminato i campioni della Premier), ma comunque i ragazzi di Guardiola chiuderanno la stagione con 61 partite. Sané ne ha disputate 43, sono tantissime, ha segnato 15 gol e regalato 18 assist vincenti. Uno score eccezionale, ma qualcosa è cambiato negli ultimi mesi. Guardiola raramente lo ha lasciato in campo per 90 minuti e nei due quarti di Champions con il Tottenham lo ha mandato in campo all’89’ nella gara d’andata e all’84’ in quello di ritorno. Sette minuti più recupero, in due partite, briciole per Sané, che non l’ha presa bene e pensa all’addio.

Il Bayern Monaco nel futuro di Sané, pronta la super offerta

Sané gioca molto meno rispetto a prima e al suo procuratore avrebbe detto di voler andare via. Guardiola, si sa, non accetta imposizioni né compromessi. Ciò significa che se Sané continuerà a bofonchiare potrà essere ceduto. Il Manchester City però, forte del contratto fino al 2021, e soprattutto forte del valore indiscutibile del giocatore valuta Sané circa 100 milioni di euro. Il Bayern Monaco che vuole (e deve) rinnovarsi (Ribery e Robben lasceranno) sarebbe pronto a bruciare tutte le concorrenti e potrebbe mettere sul tavolo la cifra richiesta. Nell’eventuale corsa a Sané potrebbero iscriversi anche Real Madrid, Juventus e Barcellona.