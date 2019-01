Mentre Inter e Milan si stanno dannando per trovare una nuova casa alle loro squadre, anche con il serio rischio di lasciare un impianto storico come San Siro per costruirne di nuovi, c'è chi sul ‘Meazza' continua ad investire certo che il progetto dei due club non inizierà se non fra un bel po' di anni. A farlo è stata la nuova piattaforma di streaming per il calcio italiano, DAZN che ha deciso di investire forte sul proprio brand legandolo alla Scala del Calcio.

Con un progetto che durerà tre anni, la fermata della Metropolitana milanese 5 che porta migliaia di tifosi allo stadio si chiamerà "San Siro Stadio DAZN". Una scelta ‘forte' in cui si identificherà l'impianto meneghino con la piattaforma del Gruppo Perform per i prossimi tre anni.

San Siro Stadio DAZB, fino al 2021. E' la novità diu questo 2019 per tutti i tifosi di Milano che si recheranno a San Siro sfruttando la comodità della Linea 5 della Metropolitana milanese. DAZN si è conquistata i cosiddetti "naming rights" sulla fermata allo stadio, che avranno validità fino al 2021 e cambieranno secondo gli accordi dopo 3 anni. Una iniziativa relativamente recente che ha brandizzato vagoni della metropolitana e fermate dedicate da quando nella primavera del 2015 tutto iniziò con ‘Premium' che si aggiudicò per prima i diritti per sponsorizzare la fermata.

Fermata, vagoni e video. DAZN ha preso parte all'avviso pubblico del Comune di Milano e si è aggiudicato la possibilità di scrivere il proprio marchio per una cifra di 170mila euro con cui caratterizzerà la stazione metro di San Siro con logo, nome e marchio lungo la linea 5 di Milano. Ma non solo la banchina e le scale mobili e la dicitura all'esterno sarà firmata DAZN: la piattaforma del Gruppo Perform procederà alla personalizzazione anche degli interni della fermata con pubblicità e l'installazione di 6 schermi led wall dove potranno essere proiettati video ed immagini.