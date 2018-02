"Il rigore parato a Rodriguez? Fa piacere, ma i punti sono zero". Emiliano Viviano ha provato a tenere in partita la Sampdoria al Meazza ma non ce l'ha fatta: la squadra di Giampaolo ha perso per 1 a 0 contro il Milan di Gattuso e si è fatta agganciare proprio dai rossoneri in classifica ma il portiere doriano ieri è diventato il numero 1 che ha parato più calci di rigore in Europa. Qualche minuto prima della rete che deciderà l'incontro di Giacomo Bonaventura il portiere fiorentino ha confermato la sua freddezza sui calci di rigore deviando in angolo la conclusione dagli 11 metri di Ricardo Rodriguez, che fino a ieri era stato infallibile con la maglia rossonera.

Viviano miglior pararigori d'Europa.

Non è la prima volta che Emiliano Viviano è protagonista dagli undici metri e per questo si sta dimostrando il più bravo, non solo nel nostro campionato, ma nell'intero panorama europeo. L'estremo difensore della Samp ha parato tre calci di rigore in questo torneo: prima di Ricardo Rodriguez era toccato a Matteo Politano e poi ad Alessandro Florenzi farsi ipnotizzare dal numero 1 del Doria. Non sempre gli esiti sono stati postivi visto che con il Sassuolo la Samp ha perso al Ferraris, con la Roma ha vinto all'Olimpico e ieri è uscita sconfitta da San Siro. Per la precisione, però, dobbiamo dire che Viviano non ha parato il penalty Florenzi visto che il jolly giallorosso ha calciato direttamente fuori ma viene conteggiato in maniera diversa.

Solo Ulrich tiene testa al porteire della Samp.

Solo Sven Ulreich, che ha preso il posto dell'infortunato Neuer tra i pali del Bayern Monaco, ha lo stesso rendimento di Viviano: tre rigori parati anche per lui. Tutti gli altri portieri seguono a distanza: nei cinque maggiori campionati europei, il numero massimo di penalty intercettati da un estremo difensore è di due.