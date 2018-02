Ormai sta diventando un'abitudine: non c'è settimana in serie A che non si registri un caso limite relativamente all'assegnazione di una rete. Questa volta, nella 26a giornata di serie A, era filato tutto liscio, almeno fino al 95′ di Sampdoria-Udinese. Il riferimento è al "gol della bandiera" dei friulani che, se da un lato non ha prodotto effetti sull'attribuzione dei tre punti ai blucerchiati, dall'altro ha effetti significativi sui conteggi del fantacalcio.

L'interrogativo è: gol di Adnan o autogol di Silvestre? Diciamo subito che un tempo non ci sarebbero stati dubbi sull'autore della marcatura. Con le novità introdotte dalla Lega Calcio che, nelle scorse settimane, hanno portato tra gli altri anche all'attribuzione del gol a Mario Rui anziché a Zielinski, la situazione cambia.

L'azione del gol del 2-1.

A tempo ampiamente scaduto, l'iraniano Adnan si invola sulla fascia sinistra, supera la trequarti, raggiunge il vertice dell'area dove, con una finta, rientra sul destro lasciando partire un cross diretto a qualche compagno. Sul pallone, però, arriva Silvestre prima di tutti che, con una deviazione, mette fuori causa Viviano. Pallone in fondo al sacco e triplice fischio dell'arbitro.

Silvestre: +3 a rischio?

Una situazione non da poco per i fantallenatori che hanno schierato Silvestre, in gol nel primo tempo per un gol che mancava ormai da un paio di campionati. In caso di autogol, infatti, il malus annullerebbe il bonus con effetti diretti anche sul modificatore di difesa. E inizialmente non sembravano esserci dubbi sul carattere determinante della deviazione.

La decisione della Lega Calcio.

Una scelta verso la quale, in principio, anche la Lega Calcio sembrava orientata. Nel tabellino era comparso il nome dell'argentino anche dal lato dell'Udinese. Dopo pochi minuti, però, la decisione è stata rivista: il cross di Adnan è stato giudicato un tiro-cross diretto verso lo specchio della porta ed è stata valutata così l'intenzionalità della sua conclusione. Con buona pace dei fantallenatori "nostalgici"…