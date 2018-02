È sempre Immobile a tenere alta la bandiera dei bomber nella 26a giornata di serie A. Dopo le tre reti allo Steaua in Europa League, è arrivato anche il sigillo contro il Sassuolo, direttamente da calcio di rigore (e sono 23). A fargli compagnia molti attaccanti di "provincia", a cominciare dal croato Budimir, a segno due volte nello scontro diretto Crotone-Spal, ma neutralizzato dai centri dei colleghi Antenucci e Paloschi, coadiuvati dal difensore Simic. Tornando a parlare di Lazio, però, è la doppietta di Milinkovic-Savic a rubare la scena, in entrambi i casi servito dagli assist perfetti di Felipe Anderson, figliol prodigo di Inzaghi dopo la crisi di qualche settimana fa.

A proposito di difensori goleador, i fantallenatori possono salutare il ritorno al gol del doriano Silvestre, un tempo un habitué della materia. Quasi una primizia, invece, il centro del fiorentino Biraghi, al secondo in A, il primo con la maglia viola. Stessa sorte per il veronese Valoti, protagonista contro il Torino, grazie a un gol per tempo. Ancora una giornataccia, infine, per il Sassuolo sommerso di gol e in 10 per l'espulsione di Berardi. Nella stessa partita rosso anche per il laziale Marusic.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Crotone-Spal.

Bonus e malus.

GOL: Budimir (2),Antenucci, Simic, Paloschi

GOL SUBITI: Cordaz (-3), Meret (-2)

ASSIST: Faraoni, Lazzari, Schiattarella

AMMONITI: Sampirisi, Vicari, Cionek, Paloschi, Schiattarella

Fiorentina-Chievo.

Bonus e malus.

GOL: Biraghi

GOL SUBITI: Sorrentino (-1)

ASSIST: Astori

AMMONITI: Simeone, Meggiorini

Sampdoria-Udinese.

Bonus e malus.

GOL: Silvestre, Zapata, Adnan

GOL SUBITI: Viviano (-1), Bizzarri (-2)

AMMONITI: Murru, Caprari, Larsen, Jankto

Sassuolo-Lazio.

Bonus e malus.

GOL: Milinkovic-Savic (2), Immobile

GOL SUBITI: Consigli (-3)

ASSIST: Felipe Anderson (2)

AMMONITI: Missiroli, Rogerio, Lucas Leiva, Wallace, Lukaku

ESPULSI: Berardi, Marusic

Verona-Torino.

Bonus e malus.

GOL: Valoti (2), Niang

GOL SUBITI: Sirigu (-2), Nicolas (-1)

ASSIST: Vukovic, Iago Falque

AMMONITI: Petkovic, Ferrari, Romulo, Burdisso

Rinviata per neve Juventus-Atalanta.

Cosa accade al fantacalcio.

La neve caduta sullo Stadium di Torino ha reso impossibile il normale svolgimento della gara, senza possibilità di un recupero entro le 48 ore. Il calendario affollato dei bianconeri – impegnati nel ritorno di Coppa Italia sempre contro gli atalantini – fa sì che il 14 marzo sia la prima data utile. Di conseguenza al fantacalcio è inevitabile procedere con il ‘6' politico per tutti i giocatori di movimento (5 per i portieri), ad eccezione di quelli squalificati.

Roma-Milan.

Bonus e malus.

Inter-Benevento.

Bonus e malus.

GOL: Skriniar, Ranocchia

GOL SUBITI: Puggioni (-2)

ASSIST: Vecino, Cancelo

AMMONITI: Candreva, Ranocchia, Del Pinto

ESPULSI: Viola

Bologna-Genoa.

Bonus e malus.

GOL: Destro, Falletti

GOL SUBITI: Perin (-2)

ASSIST: Destro

AMMONITI: Di Francesco, Destro