Sampdoria, Kownacki bomber letale: 4 tiri in porta e 3 gol in Serie A

L’attaccante polacco ha avuto pochissimo spazio con Giampaolo, che gli ha concesso solo 144 minuti, ma si è fatto spesso trovare pronto. In Serie A nessuno ha una media tra tiri in porta e gol come quella di Kownacki.