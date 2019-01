Bruttissimo infortunio per Gianluca Caprari che si è fratturato il perone della gamba destra. Il giocatore sarà operato e rischia di doversi fermare per almeno due mesi. L’attaccante, che sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, ha poggiato male il piede durante l’allenamento, forse anche a causa della pioggia, e purtroppo è finito ko. Il giocatore è stato subito portato a Genova, dove è stato sottoposto agli esami di rito.

Doppio allenamento a gruppi al “Mugnaini” di Bogliasco. Individuali di recupero sul campo per Edgar Barreto e Karol Linetty; differenziato nel pomeriggio per Jacopo Sala. Al termine della sessione pomeridiana in chiave-Udinese Gianluca Caprari è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura del perone della gamba destra. Il calciatore è stato ricoverato alla Clinica Montallegro ed è in fase di valutazione il tipo d’intervento chirurgico al quale dovrà essere sottoposto. Domani, giovedì, è in programma un’unica seduta mattutina.