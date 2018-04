La Sampdoria perde, molto probabilmente per tutto il resto del campionato, Nicola Murru. Il terzino di Giampaolo si è infortunato nel corso derby sabato scorso. Dopo aver effettuato gli esami strumentali l’ex difensore del Cagliari ha scoperto di aver riportato una distorsione al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore non finirà sotto i ferri, ma non sarà disponibile per almeno tre o quattro partite (ne mancano sette). Il difensore blucerchiato salterà con certezza la partita con la Juventus, in programma domenica prossima alle ore 18.

Infortunio al legamento

Dunque Murru fuori contro la capolista, che tra l’altro non perde da un girone (proprio contro l’undici di Giampaolo la Juve perse l’ultima volta in campionato). Un problema per il tecnico Giampaolo che cercherà di raggiungere il settimo posto, che vale la qualificazione all’Europa League, probabilmente senza Murru. La società del presidente Ferrero ha reso note le condizioni del calciatore attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale:

Murru ha rimediato un trauma distorsivo al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. D’accordo con il dottor Amedeo Baldari, responsabile sanitario blucerchiato, è già stato avviato il programma di trattamento conservativo con fisioterapia e rieducazione in acqua.

Strinic o Regini al posto di Murru

Murru dunque si sottoporrà a terapie conservative, come ha fatto Bernardeschi che si è infortunato seriamente al ginocchio quasi due mesi fa e non è finito sotto i ferri. Anche l’esterno sardo non dovrebbe essere operato. Per Giampaolo il problema è notevole. Perché Murru è sceso in campo in tutte le undici partite giocate dalla Sampdoria in campionato. Il difensore ha soffiato il posto a Strinic, che si è accordato con il Milan per la prossima stagione e di fatto ha perso il posto. Adesso contro la Juventus il croato potrebbe essere riproposto, ma il favorito per il posto sulla fascia è Regini, che sostituito Murru nel derby con il Genoa.