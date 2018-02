in foto: Fabio Caramel (fonte twitter @FabioCaramel)

La provincia del pallone, quella che non è sotto i riflettori e nemmeno fa parlare di sé per i milioni d'ingaggio, sa regalare storie che arrivano direttamente al cuore delle persone e vanno oltre il dato sportivo. Quando c'è una vita da salvare null'altro conta e non è questione di categoria o d'importanza della posta in palio. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore… ma un uomo sì. E Fabio Caramel, 26enne difensore dello Spinea (formazione che milita nel campionato veneto di Promozione), ha mostrato grandi qualità personali. Il suo gol più bello lo ha segnato domenica scorsa quando ha scelto di non rispondere ‘presente' alla convocazione del tecnico, saltando una gara molto importante contro l'Arcella.

Il bellissimo gesto di solidarietà. Il motivo del forfait fa accapponare la pelle, voleva donare il midollo e da tempo s'era sottoposto a esami per verificarne la compatibilità. Ricevuto l'assenso, non ci ha pensato due volte, nemmeno dinanzi alla possibilità di essere assente in occasione di una partita delicata per il trend dei risultati e la classifica. Cosa volete che importino queste cose quando in ballo c'è la vita di una persona? Nulla. E così è stato: Caramel – già donatore di sangue – s'è recato in ospedale da fare il proprio dovere, come riporta Il Gazzettino, il suo midollo sarà ora donato a una donna e la percentuale che il trapianto abbia esito positivo è molto alta (85% delle possibilità).